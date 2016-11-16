iPhone 7異常過熱！？ 使用者遭二級燙傷

相信大家都有一邊插著充電線一邊玩手機的習慣，但日前澳洲發生一件 iPhone 7在充電時異常過熱的事件，造成一名孕婦手臂二度燙傷。目前此事件的原因未明，但已引起部分蘋果迷的恐慌和關注。

根據外電報導，該事件主角為澳洲的一名孕婦Melanie Tan Pelaez，也是一名iPhone的忠實使用者， 某天晚上她將手機放在手臂上，邊插著充電線邊用iPhone 7看影片，看著看著不小心睡著了，隔日一早她感覺手臂紅腫刺痛，經醫師診斷為二級燙傷。

他已將 iPhone 7 送至當地的 Apple實體商店，該手機被送到 Apple 位於北加州庫比蒂諾（Cupertino）的總部進行調查。

Apple為了表示誠意和補償，Melanie獲得一台全新 iPhone 7，但他選擇拒絕使用，原因就是他不再信任i Phone的安全性。該報導同時提醒用戶邊充電邊使用手機時務必留意，不要用身體或是棉被覆蓋住手機，恐導致手機無法散熱，而出現類似燙傷的風險。

Melanieru將他的自身經驗分享在臉書上，有許多網友蠻不以為然，他們認為Melanieru自己也有責任，過錯不全在手機上。有網友表示：怎會有人將手機如此貼近自己身體？其他網友則認為，手臂被燙成二級燙傷了才醒？會不會太遲鈍了些。