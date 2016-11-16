展後報告： 2016年日本大阪製造世界展圓滿落幕！

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--Nov 16, 2016--(美國商業資訊)--日本最大的展覽會籌辦機構Reed Exhibitions Japan Ltd.宣佈，2016年10月5-7日在大阪國際展覽中心(INTEX Osaka)舉辦的日本西部製造業最大型展覽會——2016年日本大阪製造世界展(Manufacturing World Osaka 2016)圓滿落幕，來自全球的 1113家參展商（較去年增加11%） 和 48169*名參觀者（較去年增加14%） 參加了這次活動。

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Scene from Manufacturing World Osaka 2016 (Photo: Business Wire)

*包括同期展覽。

展覽會主管Takeshi Fujiwara表示：「2016年日本大阪製造世界展大獲成功，展覽會上熱烈的商務交談隨處可見，參展商和參觀者也都讚不絕口。作為展覽管理方的代表，我謹向所有參展商、參觀者、媒體嘉賓以及每位參與者表示衷心的感謝。我們將繼續力求匯集更多參展商，促使大阪製造世界展成為製造業界不可或缺的商務平臺，並繼續吸引來自世界各地的重要業界專業人士。」

展覽焦點

• 國際館

- 211 家國際參展商 帶來最新國際趨勢，創下歷史最高記錄！

• 第19屆機械零組件及材料技術展[M-Tech Osaka] -日本西部最大的機械零組件/金屬加工技術展！

2016機械零組件及材料技術展是2016年日本大阪製造世界展的內部專業展覽，集中展示各種機械零組件，如 軸承/扣件/機械彈簧，以及金屬/塑膠加工技術和分包服務。 [網站] http://www.mtech-kansai.jp/en/

•第19屆設計工程與製造解決方案展[DMS Osaka] -日本西部最大的製造業IT解決方案展！

2016設計工程與製造解決方案展是2016年日本大阪製造世界展的內部專業展覽，集中展示各種 IT解決方案，如CAD、CAE、ERP、3D印表機、物聯網/ M2M解決方案以及生產系統。 [網站] http://www.dms-kansai.jp/en/

•第一屆工廠設施與設備博覽會(Factory Facilities & Equipment Expo Osaka) - 期待已久的貿易展，涵蓋各種用於工廠維護的產品/設備！

2016工廠設施與設備博覽會是2016年日本大阪製造世界展的內部專業展覽，集中展示各種 工廠設施、工廠設備、節能產品、維護設備、工廠安全解決方案、工廠IT解決方案和防災設備。 [網站] http://www.factex-kansai.jp/en/

預訂明年的攤位！

2017年日本大阪製造世界展將於2017年10月4日（週三）- 6日（週五）在日本大阪國際展覽中心舉行。由於參展商反應良好，2016年展覽會期間，已有近70%的2017年展覽空間被預訂。 預料2017年日本大阪製造世界展的全部攤位將迅速預訂一空，因此我們建議有意參展者欲訂從速，抓緊鎖定已為數不多的攤位。 欲瞭解更多展會資訊，請聯絡 mfg-osaka@reedexpo.co.jp

關於「製造世界展」

「製造世界展」是世界領先的製造業貿易展，每年在東京、大阪和名古屋舉辦三次。下一次展覽將於2017年4月在日本的另一個製造業中心名古屋舉行。

• 名古屋展 - 2017年名古屋製造世界展(Manufacturing World Nagoya 2017) 日期：2017年4月12–14日 場館：日本名古屋國際展覽中心(Portmesse Nagoya) 網站： http://www.japan-mfg.jp/en/nagoya/

• 東京展 - 2017年日本製造世界展(Manufacturing World Japan 2017) 日期：2017年6月21 - 23日 場館：日本東京國際展覽中心(Tokyo Big Sight) 網站： http://www.japan-mfg.jp/en/tokyo/

• 大阪展 - 2017年大阪製造世界展 日期：2017年10月4 - 6日 地點：日本大阪國際展覽中心 網站： http://www.japan-mfg.jp/en/osaka/

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CONTACT: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Kenichi Matsumoto先生 / Yifan Wang女士, +81-3-3349-8506

製造世界展管理處

mfg-osaka@reedexpo.co.jp

傳真：+81-3-3349-8500

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INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE SOFTWARE AUDIO/VIDEO SECURITY MANUFACTURING AUTOMOTIVE MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS ENGINEERING STEEL TEXTILES OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Reed Exhibitions Japan Ltd.

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