展后报告： 2016年日本大阪制造世界展圆满落幕！

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--十一月 16, 2016--(美国商业资讯)--日本最大的展会筹办机构Reed Exhibitions Japan Ltd.宣布，2016年10月5-7日在大阪国际展览中心(INTEX Osaka)举办的日本西部制造业最大展会——2016年日本大阪制造世界展(Manufacturing World Osaka 2016)圆满落幕，来自全球的 1113家参展商（较去年增加11%） 和 48169*名参观者（较去年增加14%） 参加了这次活动。

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Scene from Manufacturing World Osaka 2016 (Photo: Business Wire)

*包括同期展会。

展会主管Takeshi Fujiwara表示：“2016年日本大阪制造世界展取得了巨大成功，展会上热烈的商务交谈随处可见，参展商和参观者也都赞不绝口。作为展览管理方的代表，我谨向所有参展商、参观者、媒体嘉宾以及每位参与者表示衷心的感谢。我们将继续力求汇集更多参展商，促使大阪制造世界展成为制造业内必不可少的商务平台，并继续吸引来自世界各地的重要行业专业人士。”

展会亮点

• 国际展馆

- 211 家国际参展商 带来最新国际趋势，创下历史最高记录！

• 第19届机械零部件及材料技术展[M-Tech Osaka] -日本西部最大的机械零部件/金属加工技术展会！

2016机械零部件及材料技术展是2016年日本大阪制造世界展的内部专业展会，集中展示各种机械零部件，如 轴承/紧固件/机械弹簧，以及金属/塑料加工技术和分包服务。 [网站] http://www.mtech-kansai.jp/en/

•第19届设计工程与制造解决方案展[DMS Osaka] -日本西部最大的制造业IT解决方案展！

2016设计工程与制造解决方案展是2016年日本大阪制造世界展的内部专业展会，集中展示各种 IT解决方案，如CAD、CAE、ERP、3D打印机、物联网/ M2M解决方案以及生产系统。 [网站] http://www.dms-kansai.jp/en/

•第一届工厂设施与设备博览会(Factory Facilities & Equipment Expo Osaka) - 期待已久的贸易展，涵盖各种用于工厂维护的产品/设备！

2016工厂设施与设备博览会是2016年日本大阪制造世界展的内部专业展会，集中展示各种 工厂设施、工厂设备、节能产品、维护设备、工厂安全解决方案、工厂IT解决方案和防灾设备。 [网站] http://www.factex-kansai.jp/en/

预订明年的展位！

2017年日本大阪制造世界展将于2017年10月4日（周三）- 6日（周五）在日本大阪国际展览中心举行。由于参展商反响良好，2016年展会期间，已有近70%的2017年展览空间被预订。 据预计，2017年日本大阪制造世界展的全部展位将迅速预订一空，因此我们建议有意参展者欲订从速，抓紧锁定已为数不多的展位。 欲了解更多展会信息，请联系 mfg-osaka@reedexpo.co.jp

关于“制造世界展”

“制造世界展”是世界领先的制造业贸易展，每年在东京、大阪和名古屋举办三次。下一次展会将于2017年4月在日本的另一个制造业中心名古屋举行。

• 名古屋展 - 2017年名古屋制造世界展(Manufacturing World Nagoya 2017) 日期：2017年4月12–14日 场馆：日本名古屋国际展览中心(Portmesse Nagoya) 网站： http://www.japan-mfg.jp/en/nagoya/

• 东京展 - 2017年日本制造世界展(Manufacturing World Japan 2017) 日期：2017年6月21 - 23日 场馆：日本东京国际展览中心(Tokyo Big Sight) 网站： http://www.japan-mfg.jp/en/tokyo/

• 大阪展 - 2017年大阪制造世界展 日期：2017年10月4 - 6日 地点：日本大阪国际展览中心 网站： http://www.japan-mfg.jp/en/osaka/

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CONTACT: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Kenichi Matsumoto先生 / Yifan Wang女士, +81-3-3349-8506

制造世界展管理处

mfg-osaka@reedexpo.co.jp

传真：+81-3-3349-8500

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SOURCE: Reed Exhibitions Japan Ltd.

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