宋楚瑜出席APEC　美AIT主席紐約接機

2016亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯利馬登場，宋楚瑜任中華民國總統特使，率團前往秘魯出席APEC（亞太經濟合作會議），並於15日晚抵達紐約過境停留1晚，美國在台協會（AIT）主席莫健、駐美代表高碩泰伉儷等人接機。

這是台灣蔡英文政府執政後首次參與的APEC，由親民黨主席宋楚瑜擔任總統特使參與，此行料將牽動兩岸關係，但宋楚瑜與習近平可能僅「不期而遇」，未有安排會談。

《中央社》報導，宋楚瑜搭乘的長榮班機晚上8時35分抵達甘迺迪國際機場，比預定時間提前40分鐘，美方給予通關禮遇，AIT主席莫健（James Moriarty）、高碩泰及駐紐約台北經文處長徐儷文等人親赴機艙門接機。這是莫健接掌美國在台協會主席後，代表美方接待的第一位台灣高層官員。

基於台美默契，宋楚瑜在機場並未發表任何談話，一路上聽取高碩泰說明台美關係現況，女兒宋鎮邁緊跟在後。隨後代表團在警方開道下前往聯合國總部旁的紐約聯合國廣場飯店（UN Plaza Hotel）。

宋楚瑜及隨行團員在停留1晚後，於美東時間16日上午8時搭機前往秘魯首都利馬出席APEC會議。

宋楚瑜將於16日抵達秘魯，17日召開記者會，19日至20日參加經濟領袖會議，20日晚間舉行領袖代表會後記者會。據其它媒體報導，宋楚瑜有機會在APEC期間與日本首相安倍晉三、美國國務卿柯瑞會晤，行程仍在安排中。