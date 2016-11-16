研究：喝紅酒可降低吸菸對心血管的損傷

過往的研究指出，適量的紅酒可降低心臟病和心血管疾病的風險，而近期刊登於《美國醫學會雜誌》的研究發現，吸菸前喝1到2杯的紅酒可降低吸菸對血管的短期傷害。

吸菸是個損人不利己的行為，不僅會損傷心血管、造成全身發炎、細胞老化和提高罹癌風險，而且吸菸者的壽命比不吸菸者平均短20到25年。而紅酒中的紅酒多酚具有抗氧化效果，可幫助人體有效抵抗自由基的傷害，以及減少壞的膽固醇(LDL-C)的氧化，進而保護血管內皮，透過抑制血小板凝集而減少血栓發生，抑制動脈斑塊形成及惡化，減少動脈硬化，達到保護心血管和預防心臟病的作用。

該實驗的受測者為20位無吸菸習慣的年輕人，他們被分為兩組，第一組為吸菸前一鐘頭喝杯紅酒，另外一組則只有吸菸，研究團隊在實驗前後皆採集他們的血液和尿液做為化驗樣本。結果發現，沒喝紅酒的受測者體內的端粒酶活性降低了56%，而對照組體內的端粒酶活性僅降低20%。（端粒酶的存在，就是把DNA複製機制的缺陷填補起來，即由把端粒修復延長，可以讓端粒不會因細胞分裂而有所損耗，使得細胞分裂複製的次數增加。）

不過研究團隊提醒，該研究的受測者皆是健康、無吸菸習慣的年輕人，因此紅酒多酚或許可稍微減少吸菸對心血管的傷害，但針對年長、健康狀況不佳的老菸槍的效果仍需更多臨床實驗。

醫師也表示，喝酒絕對不是正統的保健養生之道，酒精裡的有害物質不容忽視。酒精（乙醇）及酒精代謝物乙醛會對心肌細胞產生毒性，長期大量飲酒會讓心肌細胞發炎、壞死導致纖維化，使心臟收縮力降低，最後心臟衰竭。

補充資料來源：貪杯紅酒活更久？ 淺談紅酒對心血管保健的建議