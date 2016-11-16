Nexif Energy宣佈Senvion成為澳洲風力發電廠首選供應商

阿姆斯特丹、德國漢堡與澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--Nov 15, 2016--(美國商業資訊)--Nexif Energy今日宣佈，全球領先的風力渦輪機製造商Senvion已獲選成為其工程總承包合約和維護協議的首選供應商，涵蓋新南威爾斯州Glen Innes風力發電廠25台渦輪機和南澳Lincoln Gap風力發電廠59台渦輪機。這些專案共計將可為澳洲消費者提供300兆瓦(MW)清潔再生能源。

Nexif Energy創辦人兼共同執行長Matthew Bartley表示，「我們期待與Senvion合作，加快Glen Innes和Lincoln Gap風力發電廠專案的進度。Senvion擁有先進的技術和工程專長，是Nexif Energy合適的合作夥伴，有助於推動這兩個專案的進行。」

這兩家風力發電廠將利用Senvion新型3.6M140渦輪機，這也是該渦輪機首次在澳洲市場亮相。最新的Senvion 3.XM平臺演化產品已於今年稍早（9月份）進駐WindEnergy Hamburg。與其前任產品相比，3.6M140渦輪機7.5公尺/秒風速時的發電量已增加多達20%，其使用壽命已從20年增至25年，延長達25%。葉片的改進也降低了所有運行模式的噪音。

Senvion澳洲業務執行長兼董事總經理Chris Judd表示，「我們十分高興與Nexif Energy就Glen Innes和Lincoln Gap風力發電廠專案展開合作。新的3.6M140渦輪機非常適合這兩個專案，因為它的設計宗旨便是盡量擴大在中等風速條件下的發電量。」

Nexif Energy澳洲董事總經理Su Lin Ong表示，「與Senvion簽訂的首選供應商協議是重要的里程碑，它代表我們距離於2017年第一季完成融資並開始建造兩個風力發電廠的目標又邁近了一步。」

自2002年在澳洲開始營運以來，Senvion已安裝了216個源於其兩個兆瓦系列的風力渦輪機，其在澳洲的總計額定發電功率接近440兆瓦。Senvion Australia Pty. Ltd.是一家區域性子公司，致力於在澳洲、紐西蘭和南太平洋地區提供風力渦輪機技術和解決方案。

關於Nexif Energy

Nexif Energy由總部位於新加坡的獨立電力管理公司Nexif，與專注於能源領域的全球主要私募股權公司Denham Capital於2015年8月成立。Nexif Energy致力於開發、資助和建造，並把握機會收購東南亞和澳洲的傳統再生發電資產。查詢Nexif Energy詳情，請造訪 www.nexifenergy.com 。

關於Senvion

Senvion是全球領先的在岸和離岸風力渦輪機製造商。公司致力於開發、生產和銷售適用於任何地點的風力渦輪機，其額定輸出功率2兆瓦-6.15兆瓦，風輪直徑82-152公尺。此外，公司為其客戶專案提供具體的解決方案，包括統包、服務和維護、運輸和安裝，以及地基規劃和建造。系統由位於奧斯特倫費爾德的Senvion技術中心設計，由公司位於德國北弗里斯蘭胡蘇姆、勃蘭登堡特蘭珀和不萊梅港的工廠以及葡萄牙的工廠生產。公司在全球擁有約4,000名員工，並經由在全球生產和安裝6,000多台風力渦輪機而獲得豐富的經驗。公司的業務子公司Senvion GmbH總部位於漢堡，其代理者涵蓋歐洲市場的銷售合作夥伴、子公司和股東，例如法國、比利時、荷蘭、英國、義大利、羅馬尼亞、葡萄牙、瑞典和波蘭，同時還遍及其他國際地區，包括美國、中國、澳洲和加拿大。Senvion S.A.已於法蘭克福股票交易所主板上市。

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SOURCE: Nexif Energy

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