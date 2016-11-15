Point72入駐新加坡華聯海灣大廈，辦公室面積增加一倍；積極招募區域頂尖人才

新加坡--(BUSINESS WIRE)--Nov 15, 2016--(美國商業資訊)--Point72資產管理公司(Point72 Asset Management)於週一宣佈入駐位於新加坡濱海灣的華聯海灣大廈(OUE Bayfront)。新辦公室面積為8,880平方英尺，最多可容納60名員工，規模是該公司之前的新加坡辦公室的兩倍。

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Point72 Doubles Office Space in Singapore's OUE Bayfront; Affirms Commitment to Hiring Region’s Top Talent (Photo: Business Wire)

Point72負責國際業務的執行長Marc Desmidt說：「我們正大力從全球各地網羅、吸引並留住業界最優秀的人才，我們認為新加坡是這類人才的重要來源。」

Point72現在的辦公室是於2009年在新加坡設立的，當時只有六名員工。如今，員工增至27人，其中九人是於2016年剛剛加入的。自從2006年在香港設立辦公室以來，該公司就未曾離開過亞洲市場。

Point72國際業務風險主管兼新加坡辦公室負責人Chris Coward說：「我們很高興能搬進新辦公室，新辦公室可以適應我們在亞洲的發展情況。我們致力於在新加坡擴大業務版圖，首先從引進這裡的高素質人才做起。」

新辦公室配有多個會議室、升級的視訊會議功能，還有團隊的非正式聚會空間、開放式餐廳和休息區以及健身房，這種佈局和設計可以促進新加坡辦公室員工之間以及公司其他辦公室之間的合作。

Desmidt補充說：「我們非常關心員工的健康和福祉，所以我們首先要確保為他們提供日常工作所需的最佳設備和設施。強大的企業文化始自出色的辦公場所。」

Point72全球員工逾1,000人，其中超過140人常駐亞太地區。

關於Point72資產管理公司

Point72資產管理公司是為其創辦人Steven A. Cohen和符合資格的員工管理資產的家族事務公司。Point72主要投資於無限制多空對沖股票，並進行重大定量和宏觀投資。公司的多空對沖投資部門分別為Point72資產管理公司和EverPoint資產管理公司。Cubist Systematic Strategies是其定量投資公司。公司總部位於康乃狄克州斯坦福市，在紐約、倫敦、香港、東京和新加坡設有辦事處。Point72資產管理有限合夥公司是家族事務公司，不尋求、徵集或接受任何外部投資。網址： www.Point72.com 。

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