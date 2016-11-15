TRIGO的航太業務擴展到加州

巴黎--(BUSINESS WIRE)--Nov 15, 2016----(美國商業資訊)--領先的品質解決方案國際提供商TRIGO Group擴大在美國的航太業務，在加州設立分支機搆。

在收購PIC之後，TRIGO於2015年進入北美市場。30多年來，PIC是北美第三方品質解決方案的領軍企業。

儘管PIC主要專注於為汽車業提供解決方案，但TRIGO在迎合航太業界需求方面擁有無與倫比的豐富經驗。合併之後，雙方掌握重大機會，藉由為北美航太工業提供服務而擴大其全球業務版圖。隨著客戶需求持續成長，TRIGO已正式做出回應，並開始在大洛杉磯地區為客戶提供服務。

過去12個月，TRIGO一直在主要位於加州和德州的空中巴士供應商工廠提供機艙內飾來源檢測服務。客戶需求是公司決定正式擴張美國市場佔有率的主要原因。TRIGO還為美國不同地區的多家主要航太製造商提供機身元件檢測服務。

TRIGO航太及重型運輸業務部門執行副總裁Emmanuel Marquis表示，「繼TRIGO進駐歐洲和亞洲市場之後，進入美國市場是順理成章的發展。部署業績導向型品質供應商開發服務是TRIGO擴張美國航太業務過程中最重要的一環。在提供服務時，TRIGO的目標是成為全球客戶的耳目。」

關於TRIGO Group TRIGO成立於1997年，是專為製造業，特別是運輸製造業提供營運品質管理解決方案的跨國企業。TRIGO在四大洲的20個國家擁有7,000多名專業人士，為客戶提供貫穿整個供應鏈的品質檢測、工程和管理服務的全面方案。

關於TRIGO Aerospace業務線 TRIGO Aerospace為歐洲、亞洲和北美主要的航太組裝部門和供應商工廠提供全面的解決方案，是「優質航空公司的一站式服務中心」，擁有800多名專業工程師和品質技師。TRIGO Aerospace結合其在汽車和航太工業的專長，開發出非常完善的解決方案，隨時用以解決全球航太供應鏈所面臨的最棘手品質挑戰。

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