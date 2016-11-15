預約完美聖誕宴 神旺大飯店伯品廊推出「歡樂聖誕自助吧」

華麗街道燈海閃爍，櫥窗悄悄換上了五顏六色的繽紛裝飾， 歡樂聖誕歌曲悠揚在耳邊，預告著佳節即將來臨。 在這充滿溫馨與祝福的日子裡， 台北神旺飯店伯品廊西餐廳將於2016年12月24日，推出食、 趣兼具的「歡樂聖誕自助吧」。豐盛佳餚包含應景的鮮切香烤火雞、 英式爐烤牛肉，以及主廚發揮巧思，將料理仿造聖誕花圈、聖誕樹、 雪人等造型製成的美味佳餚；當日晚間還有溫馨的「巧克力傳情」， 及歡樂刺激的「尋找聖誕老人」活動，熱鬧節慶氛圍！

伯品廊西餐廳菜色細緻講究，自助式美食融會各國料理特色， 包含多樣冷盤、繽紛沙拉、日式綜合生魚片、熱鍋料理、 天婦羅炸物、湯品，乃至甜點與季節水果，皆以小份量、 精緻化的調理提升質感。迎接聖誕， 餐廳推出多款佳節氣氛濃厚的特製美食，如： 乍看是棵耶誕樹的壽司小塔， 是由沾滿海苔粉的醋飯搭配酥炸軟殼蟹及鮮魚塊的日式壽司捲， 經堆疊而成的創意主食；繽紛花圈造型的薯泥雞蛋沙拉， 風味清爽不膩，搭配花椰菜、小番茄等多樣鮮蔬， 再撒上龍蝦卵與蟹肉增添豪華感。限定於午、晚間供應的鮮切區， 當然少不了佳節必嚐的香嫩烤火雞與英式爐烤牛肉。 而最令人期待的甜點區， 則有擅長法式甜點的西餐師傅巧手現做的雪人草莓， 及各式一口甜點。



除了美食相伴，餐廳亦於當日晚間加碼準備溫馨又歡樂的互動遊戲， 其中，充滿感恩與祝福含意的「巧克力傳情」，只要填寫祈願小卡， 即可兌換Meiji冬季限定款巧克力「Meltykiss」。 透過甜蜜獻禮，預祝美夢成真。

