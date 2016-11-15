新竹豐邑喜來登募集百台相機 送至秀巒國小開攝影教學課

「新竹豐邑喜來登大飯店」今年聖誕季舉辦『用Eye看世界-募集二手相機』活動，邀請「社團法人世界和平會」合辦一起為新竹縣偏鄉小學募集相機並進行攝影教學。第一階段『募集二手相機』已於十月底順利完成並成功募集128台相機，飯店於11月14日當天已將相機送至尖石鄉「秀巒國小」，並展開第二階段則為期3個月的『攝影教學課程』，由專業攝影師讓孩童們學會如何使用相機，並預計於明年第二季在飯店內展出孩童的攝影作品。

第一階段『募集二手相機』收到來自各縣市民眾踴躍參與及熱烈迴響，每一台相機都代表不同意義與令人難忘的故事。有位來自香港的捐贈者表示這是中學時期一位男同學節衣縮食存錢送給她的相機，捐贈者希望可以帶給孩童快樂之餘，也告訴他們長大有能力時也要學會將愛分享出去。另一台相機是捐贈者21歲生日時，朋友悄悄地用打工的錢送給她做為生日與出國念書的禮物，這台相機陪伴著她在異鄉留存許多回憶照片。

由於智慧型手機時代的快速來臨，她回國之後便將這台相機小心翼翼的收藏，期望將它送給有緣人。更多捐贈者都是人生的第一台數位相機，陪伴著自己與家人留存共同回憶，他們都希望讓偏鄉的孩童也能進入攝影世界，留下生活美好的記憶。

「新竹豐邑喜來登大飯店」於11月14日當天由蕭偉隆總經理代表將募集的相機運送至尖石鄉「秀巒國小」由何崧瑀校長代表接受。飯店未來也將與「社團法人世界和平會」邀請的專業攝影師「康郁達」，在學校舉辦為期3個月共8堂的『攝影教學課程』。自11月14日起於每週一下午的社團課帶領小朋友學習「認識手中的相機與設備」及「如何正確對焦」等相關攝影技巧，讓學童運用相機的新視角來認識自己與家鄉。

飯店也預計將這次與「秀巒國小」孩童互動的過程透過專業攝影老師記錄下來，以大人的視角紀錄孩子最自然的一面，預計於2016年11月22日至2017年1月13日期間於飯店大廳展出；並於2017年四月份舉辦「秀巒國小」學童的「攝影成果展覽」。