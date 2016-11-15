2016台中秋季旅展 台中金典酒店下殺拼優惠

受到旅遊迷所矚目的台中秋季旅展將要在11月18日到11月21日於台中世貿熱鬧登場，台中金典酒店除持續推出栢麗廳、牛排館、鐵板燒等餐廳最低可享有下殺5.8折左右的聯合超值餐券外，為回饋長期支持的朋友，台中金典今年推出限時限量的「買十送十」特賣活動，讓平均單價下殺至每張約666元，另外，旅展現場還將推出多項滿額加贈下午茶券、咖啡券等超值優惠，另外，住宿方面則提供下殺3.4折的特別優惠。

推出後一直受到民眾喜愛的旅展聯合超值餐券，今年同樣於2016台中秋季旅展期間提供一套兩張相當下殺5.8折，更棒的是，聯合餐券能通行享用栢麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Laura's Steak House，此次旅展，現場除延續購買3套超值餐券，即加贈1張栢麗廳餐券的優惠外，還將另外加贈「四人同行一人免費」的優惠券，可以說是優惠再優惠！

不僅如此，旅展期間每天還將以團購優惠的概念，在現場推出限量50組的「買十送十」特賣活動，只要購買10套超值餐券，立即加贈栢麗廳餐券10張，平均下來每人只要NT$666元，相當適合公司行號犒賞員工、舉辦尾牙春酒，或是親朋好友聚會用餐使用，想要在搶好康，就千萬不能錯過台中金典酒店在旅展期間的優惠活動。

另外，還有精緻客房超值住宿方案，提供下殺3.4折的特別優惠，旅展期間提供不含早餐的優惠價，若想入住原價NT$14,520元的豪華家庭房，旅展優惠價則是下殺3.8折，不但可入住四人，還加贈四客栢麗廳自助早餐。

想要趕快享受優惠價格的朋友，台中金典的線上旅展已經提前開跑，大家可以上台中金典官網搶好康！當然，如果想要在現場獲得更多超值優惠的朋友，一定要在11月18日到11月21日親自前往台中世貿一館台中金酒店的攤位(1102、1104)絕對能獲得更多好康喔！相關活動訊息請上http://www.splendor-taichung.com.tw或電洽04-2324-6111。