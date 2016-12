2016新光公益路跑 六千名跑者一起「與光同行 超越黑暗 」

新光人壽慈善基金會與新光人壽首度引進世界跨城市知名夜跑活動「Run in the Dark」,於12日晚上七點在台北大佳河濱公園舉行「與光同行 超越黑暗 新光公益路跑」,讓台北領先倫敦、曼徹斯特、都柏林等城市成為今年世界首站舉辦的城市。由新光金控許澎副董事長、新光人壽蔡雄繼總經理、新光醫院侯勝茂院長、新光人壽慈善基金會吳欣盈執行長、新光銀行謝長融總經理、新光保全許振煙副總經理、新光投信壽以祥資協、脊髓損傷基金會林進興董事長、台灣視覺希望協會甘仲維理事長、盲棒國手賴智傑、前HBL控衛李承哲、英國在台辦事處陶戴明代理代表、台北市、新北市教育局代表等人一起鳴槍開跑,超過6,000名跑者一起用光的正能量,與新光一同照亮台北夜空。

本次新光公益路跑活動,活動報名費全額捐作公益,路跑當日由新光人壽總經理蔡雄繼與新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈共同代表捐贈,由脊髓損傷基金會林進興董事長、台灣視覺希望協會甘仲維理事長代表受贈。此外,部分報名費,也用於購買AED捐贈給台北市、新北市教育局。自2013年起至今,新光關係企業累計已於全國捐贈244台AED,使新光對社會的守護延伸至更多地方。

「Run In The Dark」是由身障人士馬克波洛克(Mark Pollock)發起,以城市群跑的概念創造大眾參與,進而為脊髓損傷醫療募集資源。新光人壽慈善基金會吳欣盈執行長致詞時表示:「我與Mark相識多年,同是世界經濟論壇全球青年領袖 (World Economic Forum’s Young Global Leaders) 成員,我十分敬佩Mark的正面精神,且基金會以策略性慈善關注各類公益議題,因此,今年1月在瑞士達沃斯 (Davos) 參與世界經濟論壇年會時,特別邀請Mark將台北作為今年Run In The Dark首站,以喚起國人對視障及脊隨損傷等弱勢族群的關懷及重視。」今年10月中旬Mark也特地由英國來台為新光公益路跑宣傳暖身,除了分享生命故事,鼓勵大眾勇於挑戰人生困境,並特別錄置一段影片於路跑現場播放, Mark說:「這個活動的任務是把全世界串連在一起,很開心聽到新光幫我們聚集了6,000位跑者參與,透過新光的號召力,台北的跑者已成為全球城市群跑的一份子,讓更多人認識並參加Run In The Dark,也讓台灣及亞洲各國有機會參與脊髓傷患和視障者福利改善和復建計畫。」」

根據統計,台灣社會目前約有6萬多名的脊髓傷友,平均年齡是正值黃金年華的27歲。而56%的脊髓傷友是因交通事故造成,其次才為高處摔落和運動傷害。此外,全台灣6萬餘名的視障朋友中,有5.3萬人是後天失明,佔視障人數的88.3 %。新光人壽總經理蔡雄繼表示,「新光人壽希望透過本次公益路跑活動,喚起國人對視障及脊隨損傷等弱勢族群的關懷及重視,並提醒社會大眾,面對生命中種種未知的風險與意外,我們每個人都應隨時預防與準備,提前做好保障,才能讓生活無後顧之憂及開創精彩人生。」

邁入第三年的新光公益路跑,首度啟動關注國際公益議題外,主辦單位也於活動舞台主安排深受年輕人喜愛的旋舞炎、知名演唱團體Hot Shock擔任電音派對主秀,打造光環境跑道,沿途安排夜光仙子啦啦隊與跑者一同歡樂夜跑,一同體驗超越黑暗、與光同行的夜跑感受,讓現場的跑者驚呼連連。現場許多個人、親子、朋友、情侶等跑者,也都精心打扮,身上配帶各式各樣、新奇變化多端的閃閃夜光飾品,不僅使黑夜中的跑道,增添無限希望的正能量,也讓夜裡的大佳河濱顯得更加美麗。

此外,脊髓損傷基金會林進興董事長,不受身體障礙的限制,效法Mark勇於挑戰自我的精神,坐著輪椅「跑」完全程5公里,相當的令人感動;過去曾是HBL名校南山高中先發控球後衛,因一場交通意外造成左膝以下截肢的李承哲,當天也加入新光公益路跑行列,李承哲說:「很開心今天能完成新光公益路跑的挑戰,挑戰自己設定的復健目標,希望我的故事與努力,可以鼓勵更多人勇敢實現自己的夢想。」

本次新光公益路跑也提供每位報名到跑者Mizuno紀念衫、運動毛巾等精美好禮,及更提供iPhone7、空拍機、智慧手環等400多項好禮抽獎活動;此外,前1,000名報名的民眾,還可獲得椰子油一瓶,讓大家活力健康做公益還得好禮。