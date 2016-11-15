一夕之間成廢紙 印度打黑金出擊

印度總理莫迪 (Narendra Modi)上週8日拋出震撼彈，從9日開始（命令宣布四小時後），最高面額的500盧比（約合台幣235元）、1,000盧比紙鈔宣告作廢。外媒報導，公告一出後，印度舉國陷入一片混亂。

印度國內78%的金融交易以現金進行，其中又有86%是以這兩種面額的紙鈔支付。

計畫推動後，人民可以至各地銀行或郵局兌換成新款的500盧比、2,000盧比紙鈔。整個換鈔過程都在監控下，如有大額現金換鈔都需要詳細說明現金來源。這項變革旨在打擊貪腐、追查逃漏稅。

根據印度政府今年初發布的統計，只有3%的印度人口按時繳納所得稅。

這項計畫最初是為了揭露、懲罰那些持有巨額現金卻無法追查的人。而多數的「黑金」都是以500、1000盧比持有。任何人攜有超過250,000盧布（約11萬台幣）換鈔，都須詳實申報稅務當局金錢來源，填寫個人資料。

民眾若可以解釋收入來源，出示繳稅憑證便可以保留。但那些缺乏良好解釋的人可能會暴露出是非法收入、欠稅，遭沒收或追回欠稅。

命令發布後，各地都缺乏現金進行基礎交易，諸如購買食物、燃料、民生必需品。零售業者生意大減，因為民眾寧可先把手邊僅存的零頭小鈔用來買食物、必需品。

為了避免消息走漏，印度政府閃電式祭出命令，並且在命令宣布後才開始印製新鈔，也沒有及時調準全國的自動提款機來發放新款500、2,000盧比。少數能運作的提款機前大排長龍，民眾至少需排隊4小時才能提領，許多換鈔點更因新鈔不足，排隊民眾排了許久只換來一場空。

為解決問題，印度政府放寬提領限制。從原先單次2,000 盧比ATM提領限制放寬到單次2,500盧比，一週上限調整為24,000盧比。政府表示大約需三周來調整印度全國上下約20萬台ATM。《紐約時報》分析目前印度狀況，嘗試為一些問題提出解釋。

黑金問題有這麼嚴重嗎？

黑金對國家而言是巨大的問題，逃避銀行交易、藏匿黑金會減少現金流動。黑金也隱含大量政府收不到的稅，削減政府提供公共服務的收入來源。

印度三分之一的交易是用黑金進行。官員向商人、民眾收賄，才放行證照或給予許可。大部份的黑金被藏匿在家裡，或公家機關人員會投資不動產，少申報以逃稅。因此，不僅房產是用黑金購得，就連繳稅也少報。

換新鈔就有用？

經濟學家指出，為了落實打貪，就需要讓逃稅人士嘗到具體後果才會願意改變行為。如果民眾有動機在銀行存錢，就有越多的錢可以用來借貸放款，人們也會習慣繳稅。

但多數貧窮印度人沒有銀行帳戶或信用卡，如果民眾還是改不了習慣，藏新鈔在手裡，印度政府最終會發現問題還是沒解決。

大部份的經濟學家也認為，掃除黑金需要更雷厲風行的作法，拔除支撐黑金系統的收賄陋習才是正途。

莫迪會為此付出政治代價？

多數印度人面對換鈔都表現極大的耐心、理解。不過他們支持的前提是莫迪能確實兌現他打貪的承諾、新鈔盡快進入流通市場。不過，也有人因生意受到鈔票短缺的影響，認為換鈔會造成經濟停滯。

如果換鈔帶來的不方便持續數日，莫迪的大眾支持會轉變成憤怒。經濟成長停滯也有違莫迪要帶來經濟發展、提升就業的競選承諾。