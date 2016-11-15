不快樂王子 青少年憂鬱症盛行率增加

根據研究指出，越來越多青少年表示他們正深受憂鬱症狀所苦，這個消息或許不是新聞，但是更嚴重的是，比起這些主動告知的年輕人，無法或不願意接受治療的人更多，除了拒絕治療的病患外，越來越少的醫生願意去主動詢問、治療憂鬱症也是個大問題。

霍普金斯大學教授Ramin Mojtabai與其同事，研究了超過17萬份由青少年填寫的問卷，以及將近18萬介於18歲到25歲的成人問卷後，在醫學雜誌〈小兒科〉(Pediatrics)發布了一篇報告，指出12個月的重鬱症發作期(major depressive episodes)盛行率在青少年族群中，由2005年的8.7%增長到2014年的11.3%，18到25歲的族群則由8.8%變為9.6%。

研究發現，幾乎每11人中就有一名青少年和一名成人經歷過重鬱症發作期，白人則有更高的機率發作，其中又以白人女性最容易為這類病症所苦，研究並不知道確切的原因，不過提出一些假設。

研究員認為，在過去這幾年內，青少女極有可能被暴露在低潮的環境中。

舉例來說，網路霸凌次數可能在青年族群中大幅成長，而相較於青少年，青少女在使用具有傳訊息功能的手機上，頻率更高，產生的問題也更多，這類「有問題的」手機使用方式與低潮情緒密切相關。

不過儘管盛行率增加，並沒有更多醫師回報他們在處理憂鬱症時，遇到更多年輕的患者，這代表著更多的年輕人選擇不去接受治療。

年輕人選擇不去就醫、接受幫助，很有可能是因為害怕一個空穴來風的謠言，認為抗憂鬱症的藥物反而會增加想自殺的念頭，除此之外，由於問卷是由青少年自己作答，很多人可能並未告訴自己的父母，缺乏父母和醫生關心也可能是原因之一。

華盛頓大學醫學院教授Anne Glowinski和Giuseppe D'Amelio指出，必須盡快有人投入這個領域進行研究，現階段，自殺已經是15歲至19歲青少年的第二大死因，逐漸增長的青少年憂鬱問題必須得到解決，這已經成為美國青年人口的隱憂。