GSMA呼籲各國政府攜手制定全球頻譜計畫，以提供超快5G服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--Nov 15, 2016--(美國商業資訊)--GSMA今天呼籲全球政府和主管機關在2019年世界無線電通訊大會(WRC-19)之前，承諾為5G需求提供支援。5G可創造「超連接」社會，從而滿足一系列截然不同的各種連線需求，包括工廠的工業機械、自動車輛，以及隨選視訊等快速成長的服務。

GSMA法規長John Giusti表示：「儘管行動產業、學術機構和國際標準制定組織正不斷開發5G核心技術，但是否成功主要取決於能否以經濟實惠的價格獲得必要的頻譜量。提供充足可用的全新行動頻譜，以及允許營運商在必要時重新規劃用於5G的現有頻譜至關重要。在確定5G統一頻譜以及激勵必要網路投資的WRC-19進程中，政府居於核心地位。」

超快5G服務需要大量的頻譜，因此各國政府和主管機關已著手尋求明顯高於行動通訊服務過去使用的頻率。儘管這項工作十分關鍵，但GSMA仍強調必須快速確定三個重要頻率範圍內的行動頻譜，包括傳統的低頻率頻段，以覆蓋廣泛地區並支援所有用例。這三個頻率範圍分別為：低於1 GHz、1-6 GHz和高於6 GHz：

低於1 GHz 將支援廣泛覆蓋城市、市郊和農村地區，並協助支援物聯網(IoT)服務。 1-6 GHz範圍 兼具覆蓋範圍和容量優勢，包括可望構成大量最初5G服務基礎的3.3-3.8 GHz範圍內的頻譜。 高於6 GHz 用於滿足5G服務設想的超快寬頻速度需求；將以24 GHz以上的頻段為重點。

確保5G未來的政策性建議

在今天發佈的最新5G意見書中，GSMA列出了若干項建議，將協助行動產業獲得5G所需的必要頻譜，包括：

1. 統一的高頻行動頻譜需用於確保5G服務迎合未來期望： 由於5G服務需要大量的頻譜，全球政府需攜手制定統一方案。如果5G無法獲得這些較高頻率的頻段，行動寬頻速度可能無法有階躍式大幅變化，而且也可能無法支持快速成長的行動資料流量，尤其是在鬧市區域。

2. 政府需採取全國性政策措施，以鼓勵長期大力投資於5G網路： 考慮到提供超快速度所需的小型蜂巢式基地台數量龐大，5G部署將需要大量網路投資。如果缺乏政府激勵政策，5G推出的速度、服務品質和覆蓋水準都將受到影響。政府需要針對未來的網路進行審查並採取適當的全國性政策措施，以因應5G要求。

3. WRC-19對於實現超快速5G願景和低成本裝置至關重要： 政府和主管機關在促成最快的5G速度、低成本裝置和國際漫遊以及盡量減少跨境干擾方面扮演關鍵角色。他們需要未雨綢繆，在WRC-19到來之前以及舉辦之時支持5G頻譜。如果政府無法就一系列通用頻段達成共識，那麼5G頻譜可能變成一盤散沙，進而推高裝置的成本，並且影響經濟實惠的5G服務普及。

查詢詳情，請下載GSMA的5G頻譜意見書： http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2016/06/GSMA-5G-Spectrum-PPP.pdf。

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