芮氏規模7.8地震襲紐 賞鯨勝地交通中斷多人受困

14日紐西蘭受到芮氏規模7.8的強震襲擊，除了造成2人死亡外，在震央附近的一個小鎮現在還有上千人受困，震災最嚴重的地區坎特伯里(Canterbury)則已經發布地區性的緊急狀態公告。

根據紐西蘭民防與緊急避難署，由於許多聯外道路被崩塌的土石阻擋，官方已經派出直升機前往交通中斷的地區，希望可以救出受困的觀光客與當地居民，目標地區包括基督城附近的胡魯尼地區(Hurunui District)，還有以賞鯨活動聞名的凱庫拉(Kaikoura) 等地，隸屬紐西蘭皇家海軍的坎特伯里號、威靈頓號多用途艦也被派往坎特伯里一帶海域進行協助。

在搜救期間，大小餘震沒有中斷，而根據紐西蘭官方的地質災害資訊網GeoNet，未來的幾天內，幾乎可以確定餘震仍然會不斷的發生，要求民眾不要放鬆警戒。

現階段，震央附近的凱庫拉面臨對外交通全面中斷的問題，然而，紐西蘭總理約翰·基伊(John Key)表示，藉由直升機和海軍艦艇，他計劃將大概140人撤出該地，且美軍已經承諾，海軍USS桑普敦號目前在該地附近，其艦上的兩架直升機將會協助撤離。

住在凱庫拉附近的毛利人聚落也有伸出援手，他們開放部落聚會用的建築物供災民避難，週一就已經提供了大約500人暫時的住處，今(15)日將會再接納200人過夜，族人Julian Wilcox表示，只要有難，無論對象是誰，他們都會提供協助，Ngai Tahu部落所有的漁業公司截至目前為止已經捐出400隻龍蝦給災民食用，並計劃再多捐出另外400隻。

而根據GeoNet，地震發生後，大約已經造成了8萬到10萬起土石流事件，迫使一些道路必須關閉，不過在相關單位的努力下，部分地區的電力已經恢復，具有有限的對外聯絡能力，而當地的緊急避難機構已經派出了搜救隊伍、土石流專家及建築物檢驗員，現在正在協調馳援該地的食物、飲水和燃料。

同一時間，紅十字會也回報乾淨的飲用水即將用罄，倒是電力不太需要擔心，因為他們帶了發電機前往，包含衛星電話、活動式住居等設備也都有準備。

然而，地震後紐西蘭很多地區降下豪大雨，15日紐西蘭首都威靈頓(Wellington)就飽受洪災之苦，凱庫拉卻逃過一劫，不用在地震後再度面對洪水的侵襲。