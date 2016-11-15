阿茲海默症的5大迷思

全球大約有3到4千萬人口罹患阿茲海默症，保守估計到了2050年人數將增加至3倍。雖然阿茲海默症是最常見的失智症之一，但許多人還存在著誤解和迷思。

阿茲海默症。是一種發病進程緩慢、隨著時間不斷惡化的持續性神經功能障礙。初期症狀為記憶力衰退、性格改變、情緒波動大（時而抑鬱和時而易怒），慢慢地變成孤僻、不愛與人互動，到了後期在視覺影像與空間的理解方面出現困難，對時間、地點混淆，最後身體機能退化、生活起居皆需人打理；其成因不明，也無法治癒。

以下為見的常見的5大迷失：

1. 患者大多是老人

在過往阿茲海默症被稱為老人癡呆症，因為患者大多為65歲以上長者，但今年來醫界發現，大約有5%的機率發生在30歲的年輕人身上。

2. 罹患阿茲海默症等於會立即死亡。

阿茲海默症目前仍無藥可醫，在全美的死亡率排行第六。從發病後到過世可長達5到20年，大多患者平均是存活8到10年。從記憶力衰退，變成身體機能退化和精神問題，且後期多併發肺炎和呼吸道疾病，甚至會忘記吃和喝，造成身體營養不良。

3. 家族遺傳性疾病

科學家表示，一部分的患者是因遺傳性基因突變，但最新研究發現，不良的生活型態和飲食習慣也會提高罹患機率，另外，高血壓、糖尿病和心臟病患者也是高風險族群。因此體重控制和適當運動可降低罹患風險。

4. 罹患後等於世界毀滅

如果真的不幸罹患阿茲海默症，也不該自暴自棄，因為早期是可以用藥物去延緩病情快速惡化。另外，需尋求專業的支持團體協助，在充滿正面和愛的環境下，也是可以找到生活目標且快樂的度過餘生。

5. 男性和女性的罹患機率相同

女性罹患機率約為男性的2倍，科學家推斷可能是女性平均壽命較長，但也可能是受到女性體內雌性激素的影響，不過確切原因尚不明。