臉書假新聞當道　問題出在哪？

臉書創辦人馬克•祖克柏，日前在他個人頁面的一篇貼文寫道，他在設計時特別留意不要讓臉書變成「真相的仲裁人」(arbiter of truth)。於此同時，他表示團隊正在試驗新的工具來識別假新聞。

所以，問題出在哪裡？

一名科技與社交媒體專欄作家，Kate Bevan表示，「Facebook的演算法用熱門程度排序，它不知道要如何辨別真實跟虛假的內容。」「它並不在意頁面的品質，如果貼文看似有說服力、人們大量分享，它就會優先出現。」

大多數文章都看似合理。快速地滑過臉書上的動態消息，虛構新聞的標題、照片看來都跟真的一樣，無從分辨。美國大選前後出現的假標題包含：「震驚！未來總統川普出身巴基斯坦！」「小野洋子：我和希拉蕊有一腿。」

這些假文章流竄的速度超乎預期。Facebook的演算法沒辦法防堵虛構故事出現在「熱門話題 (trending stories)」區塊，現在甚至連動態直播也淪陷，被用來推播捏造的謊言。

「社群媒體還是新興力量，但我們需要密切關注它的影響力」，Bevan如是說，「人們相信權威，這些文章偽裝成具有可信消息來源。只要看似合理，大家都會相信自己閱讀的內容。確實會影響人們判斷。」

臉書可以做什麼？

祖克柏認為無須擔心，「整個Facebook介面只有不到1%是假新聞。」，但他同意人們可能會在動態消息上看到更多虛構的素材，「完全視你個人追蹤的頁面跟你的朋友來決定。」

BBC建議，臉書可以向Google News取經。這套Google推出的新聞平台10月新增了「事實查核 (fact check)」標籤，被標註的新聞需要符合一系列的查核標準：新聞清楚標註哪些內容是經查核過的，並附上網站連結。

臉書原先採人工方式檢驗新聞真偽，不久卻被控編輯團隊明顯偏好自由傾向議題，壓抑保守派聲音。祖克柏因而裁撤人工編輯，自此完全依賴演算法來決定哪些故事是熱門話題。但他警告，演算工具還是可能被有心人士操作，來打擊政治異己。

「臉書打算讓演算法全權處理話題篩選，但這還需要不少時間才能完備。」 Bevan表示，「它可以優先推播可信來源像《金融時報》、《華盛頓郵報》，但關鍵是如何定義可信度。對臉書來講，這是項巨大的工程，他們需要謹慎地思考要怎麼處理才不會被控有偏見。」

臉書應該管制嗎？

有些人認為，只有當臉書接受它已（實際上）成為一個現代的新聞傳播者，才能根本杜絕假新聞的出現。

「新聞不是人們上臉書的主要目的。」祖克柏回覆，「我覺得很奇怪，近期有越多人稱臉書是新聞媒體公司……。」

Bevan 認為，臉書只是想規避新聞發行隨之而來的責任，但「他們的新聞推播量在全球數一數二。新聞是臉書獲利的來源，是時候承認發行人的角色、承擔責任。」