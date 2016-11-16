〈時評〉朝野應重新認識川普團隊



美國總統大選出爐後，共和黨提名人川普當選，跌破各家眼鏡，台灣內部也掀起紛爭，質疑民進黨政府押錯寶，其實，這項爭論是多此一舉，重點在於未來如何建立與川普外交團隊的溝通管道，而不是扯自家人後腿，跌股到美國去。



選前在各家民調一片不看好下，川普最後贏得美國總統的選舉，引起全球譁然，世界各國都在找川普當選的原因外，也急於重新認識整個川普團隊，因為接下來至少四年的時間，必須與川普陣營打交道，這是各國最嚴肅的課題。



由於希拉蕊和川普兩人，在選前的民調懸殊實在太多，在普遍看好希拉蕊篤定當選的態勢下，各國幾乎將外交重心的經營，放在希拉蕊團隊，若說某一個國家沒有押寶，那肯定也是該國外交人員的嚴重疏失。



其實，不論是希拉蕊或川普團隊，各國一定都有經營，只是在精力、時間和資源上，會有不同程度的投資；如今，選舉結果出爐，原本各國跟著民調走勢的賭注，明顯都出了問題，多數國家都處於這個情況，台灣自然也不例外，只能說台灣和世界各國都一樣，沒有賭對，不能有太多的責難。



更何況，川普不是傳統的共和黨人士，他所持的外交政策，不見得和共和黨一樣，若以共和黨昔日觀點來觀察川普的外交策略，在某種程度上也會失真，產生偏差；換言之，應該是用全新的理解，來重新審視川普的外交團隊與戰略。



只是，美國選舉結果揭曉後，在野黨急著質疑民進黨政府押錯寶，其實，這些人又何嘗沒有錯估選舉情勢，在事後高分貝批評執政黨外交人員時，倒不如攜手團結一致，合力解決新的外交問題，而不是足不出戶，在家鬧內訌，這樣無助於強化台美關係。

（李平華，資深媒體人）