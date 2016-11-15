三井化學：名古屋工廠電解液解決方案生產設施竣工

東京--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--三井化學株式會社(Mitsui Chemicals, Inc.)（Tokyo: 4183；總裁兼執行長：Tsutomu Tannowa；簡稱「三井化學」）宣佈，該公司於其名古屋工廠內興建的電解液解決方案生產設施竣工，將能夠因應日本國內對於鋰離子電池用電解液解決方案的需求日益成長。

隨著筆記型電腦、智慧型手機和平板裝置的市場成長，市場對於鋰離子電池的需求也隨之擴大。未來，環保型混合電動車可望在中國等東亞地區普及，尤其是日本的汽車專用電解液解決方案市場預料將有所成長。

三井化學擁有位於Formosa Mitsui Advanced Chemicals Co., Ltd. (“FMAC”)內的電解液解決方案生產設施，以因應日本國內對於鋰離子電池用電解液解決方案的需求日益成長，FMAC是三井化學與臺灣塑膠工業股份有限公司（臺灣證券交易所股票代碼：1301；董事長兼總裁：Jason Lin；簡稱「台塑」）成立的合資企業。該公司已在日本國內透過契約生產的形式擴展電解液解決方案業務。隨著名古屋工廠的新設施計畫於2017年4月啟用，三井化學將積極推動日本國內業務擴張，並逐步從其現有的契約生產轉為在新設施內生產。

三井化學已將汽車領域定位為其主要成長推動因素之一。其他產品方面，應用於該領域的鋰離子電池用電解液解決方案的發展力道強勁。三井化學將大力實施優質電解液解決方案生產和分銷系統，並利用其累積多年的技術專長。期間，它將專注於汽車領域，繼續鞏固並擴大其電解液解決方案業務。

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