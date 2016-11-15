三井化学：名古屋工厂电解液解决方案生产设施竣工

东京--(BUSINESS WIRE)--十一月 14, 2016--(美国商业资讯)--三井化学株式会社(Mitsui Chemicals, Inc.)（Tokyo: 4183；总裁兼首席执行官：Tsutomu Tannowa；简称“三井化学”）宣布，该公司建于其名古屋工厂内的电解液解决方案生产设施竣工，将能够满足日本国内对于锂离子电池用电解液解决方案日益增长的需求。

随着笔记本电脑、智能手机和平板设备市场的增长，市场对于锂离子电池的需求也随之扩大。未来，环保型混合电动车有望在中国等东亚地区普及，尤其是日本的汽车专用电解液解决方案市场预计也将有所增长。

三井化学将启用建于Formosa Mitsui Advanced Chemicals Co., Ltd. (“FMAC”)内的电解液解决方案生产设施，以满足日本国内对于锂离子电池用电解液解决方案日益增长的需求，FMAC是三井化学与台湾塑胶工业股份有限公司（台湾证券交易所股票代码：1301；董事长兼总裁：Jason Lin；简称“台塑”）成立的合资企业。该公司已在日本国内通过契约生产的形式扩展电解液解决方案业务。随着名古屋工厂的新设施计划于2017年4月启用，三井化学将积极推动日本国内业务扩张，并逐步从其现有的契约生产转为在新设施内生产。

三井化学已将汽车领域定位为其主要增长推动因素之一。其他产品方面，应用于该领域的锂离子电池用电解液解决方案的发展势头正猛。三井化学将大力实施优质电解液解决方案生产和分销系统，并利用其积累多年的技术专长。期间，它将专注于汽车领域，继续巩固并扩大其电解液解决方案业务。

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SOURCE: Mitsui Chemicals, Inc.

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