宮崎駿復出 3年後推出新作

日本動畫大師宮崎駿2013年完成「風起」後宣布退休，讓不少影迷相當遺憾難過；但他近來在NHK播出的節目中透露，對動畫仍有熱情，將重回製作動畫長片的工作崗位，籌備下部作品，預計3年後復出。



75歲的宮崎駿接受NHK節目專訪時表示，自己「退休」後其實並沒有閒著，一直為動畫「毛虫のボロ」（暫譯：毛毛蟲波羅）工作，新作有望在2019年完成。



「毛虫のボロ」目前是部長12分鐘的短片，宮崎駿說已經耗時20年構思，故事描繪一隻很小、很小的毛蟲，小到很容易就會在你的指尖被壓扁。



他預計將親手為該片繪製100個分鏡圖，也坦言新作計畫並沒有向老婆透露，「我認真想過，也許畫到一半就死了也不一定，但是比起什麼都不做，還倒不如在製作動畫的過程中死去還比較好。」

吉卜力的監製鈴木敏夫則表示，宮崎駿大概是在臨終前也要畫故事分鏡表的人，但在新計劃中，他要捨棄手繪，首度挑戰CG動畫製作，「只要宮崎駿還在創作，工作室也會伴隨他繼續下去。」

已高齡75歲的宮崎駿，尚未向老婆透露新計畫，「我也許畫到一半就死了也不一定，但是比起什麼都不做，倒不如在作畫的過程中死去還比較好」，節目中曝光的腳本上，他寫上一行字：「那時候我78歲，還活著嗎？」證明他心中對於新作仍有許多顧慮。過去他曾7次喊退，如今親口說要復出，也證明大師始終難忘熱情，若創作過程順利，粉絲們有望在3年後，再次看見大師作品登上大銀幕。