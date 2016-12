台北富邦：「台灣最佳應收帳款承購商」

台北富邦銀行優異的國際進出口應收帳款承購業務表現及服務品質再 度受到國際肯定!今年再次榮獲國際應收帳款聯盟(Factors Chain International, FCI)評比為「台灣最佳應收帳款承購商」, 這是台北富邦銀行連續八年蟬聯「台灣最佳應收帳款承購商」寶座, 今年更第七度名列全球前十大應收帳款承購商, 也是台灣銀行同業中首家連續五年躋身全球前十大排名的銀行。

國際應收帳款聯盟於10月28日於南非盛大舉行第48屆年會暨全 球國際應收帳款服務評等頒獎典禮。此評比係由FCI全體會員針對 業務接受度(Business Acceptance)、服務提供(Service Provided)及溝通能力(Communication)三 項指標相互綜合評分,並區分為出口應收帳款承購業務(The Export Factor of The Year Award)、進口應收帳款承購業務(The Import Factor of The Year Award)及進出口應收帳款承購業務(The Best Overall Performance as The Import Factor and Export Factor)三大獎項。

在今年國際應收帳款聯盟的年會中,台北富邦銀行再次於「 出口應收帳款承購」及「進口應收帳款承購」 業務綜合服務評比項目中,分別取得傑出(Excellent)及 優良(Very Good)之優異評等,更在「進出口應收帳款承購業務」 綜合評比項目上名列台灣第一,榮登「台灣最佳應收帳款承購商」。