台灣設計館「荷蘭設計100年-20世紀風格派-21世紀社會設計」

台灣設計館自11月15日(二)起與田田圈文創工作群攜手推出「 荷蘭設計100年-20世紀風格派-21世紀社會設計」， 帶領大家一窺前衛又有創意的荷式設計！以歷史演變為主軸，探討1 917年風格派的形成及影響，展示平面、包裝、影像等各領域共2 50件有趣又經典作品，再延伸至近年熱門的社會設計，邀請3組荷 蘭及9組台灣設計師團隊激盪出荷蘭設計新思維， 看社會設計師們如何將設計演繹為生活中的應用美學， 用無遠弗屆的創意解決生活中的難題！

展出作品中，象徵20世紀風格派的先趨設計師Maarten Baas推出令人為之一驚的「Smoke」系列作品， 他將椅子拿去燒了！將作品以火烤過表面後， 再用環氧樹脂加以處理，保護燒灼之後的脆弱，並保留些許的亮澤， 讓作品具有古典頹廢的獨特風格；因台荷彼此的文化衝擊， 設計師陳儀霏以「Tear Gun」將挫折的眼淚透過物理冷凍從液態變成固態， 變成一把象徵著對抗文化權威所帶來壓迫的槍， 表達心理狀態從脆弱到堅強的轉變！看設計師高寶惠如何運用「 皺紙計畫」讓紙遇水待乾後產生不規律翹曲的皺褶，透過反覆實驗， 測試出讓紙張均質產生皺紋的手法與液體的比例， 用待乾後產生的皺褶質感，結合成不同功能性的物品， 賦予原先脆弱的薄紙強壯的結構力量！

「荷蘭設計100年-20世紀風格派-21世紀社會設計」自10 5年11月15日(二)至106年2月19日(日)止在台灣設計 館概念區與金點區展出，邀請民眾跟著歷史的時間軸前進， 一同感受荷蘭近百年來的設計魅力！展期間， 策展助理龔維德先生將會親自導覽， 帶領民眾瞭解荷蘭設計之歷史演變與脈絡，反思設計的重要性。 展覽期間的週末亦將舉辦多場講座與工作營， 以荷蘭跳脫框架的思考方式與民眾進行對談， 替台灣設計注入不同的養分，激起令人驚喜的火花！ 活動詳情請密切關注台灣設計館粉絲專頁。