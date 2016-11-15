深港通再聚焦 優先布局FB H股正2（00665L）

美國大選結果出爐，市場普遍先以下跌反應， 然而黑天鵝僅現身一日，亞股紛又大漲反彈， 而港交所行政總裁李小加亦在11/10再暗示深港通開通在即，富 邦投信量化及指數投資部主管廖崇文認為，市場關注的焦點將會從「 川普」轉為「深港通」，具高股利率及折價優勢的香港H股， 可望成為未來資金青睞的目標，建議投資人把握深港通題材，逢低先 布局FB H股正2（股票代號：00665L）。

根據香港媒體報導，李小加在出席活動時提到深港通萬事俱備、 只差一聲槍響，但這把槍不在港交所手上， 強調監管當局肯定會給外界一些時間準備， 他也指出港交所方面已做好最近幾個星期日宣布的準備， 暗示深港通可能在未來幾個周日內對外宣布開通日期。廖崇文說， 此消息可望再為香港H股加持，短線上就策略交易投資人來說， 是介入「FB H股正2」最好的時點。

今年下半年以來A股動能逐漸轉強， 主要得益於近幾個月來中國經濟狀況開始止穩反彈， 政府加速國企改革的行動，企業前景改善， 近幾個月經濟增速呈現持續回升態勢。 不論工業生產和房地產銷售保持較高增速，加上工業品價格回升， 顯示實體經濟好轉。廖崇文表示，A股持續溫和上揚亦使H股評價動 能提升，未來深港通將讓中港兩地市場更進一步互聯互通，H股可望 同時受惠中國內地南下資金以及國際資金的青睞。

廖崇文進一步指出，中國9月份PMI指數為50.4， 顯示製造業回升趨勢持續，而同期的財新PMI 50.1%，同樣保持在臨界點之上，均顯示製造業回暖態勢； 從各分項指數來看，9月新訂單指數為50.9， 依舊位於臨界點之上，表明中國國內製造業市場需求延續擴張態勢。 未來中國政府穩增長將更多地依賴基礎建設和PPP（Public —Private—Partnership，公共私營合作制） 項目， 目前中國城市軌道交通建設與幾個世界級的大城市仍然存差距， 城市的軌道交通無論是在密度、載客比例上都有提升空間。