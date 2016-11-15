24位Lamigirls暨車迷朋友見證Rapid Spaceback驚人空間！

台北 2016年11月14日-為了突顯歐洲最美掀背Rapid Spaceback的驚人室內空間，Škoda特地於11月13日假大直美麗華廣場舉辦一場「Škoda帶你回歐洲」的抽獎活動，只要猜中Rapid Spaceback可以容納多少人，即有機會獲得台北—歐洲來回機票，並邀請Lamigirls 22位成員一同參與。而在現場眾多觀眾以及媒體的見證下，不僅Lamigirls全員進駐，還包含在FB粉絲團幸運抽中的粉絲黃治清以及活動主持人啾啾麥共24位，成功塞入車內並關好車門，讓人再次驚豔於這款歐洲最美掀背的傲人空間！

贏得Red Dot紅點設計大獎的歐洲最美掀背Škoda Rapid Spaceback 2017年式新車全新到港，除了先前已列為標準配備的全景式玻璃車頂外，並新添前乘客座椅下方雨傘盒，充份發揮Simply Clever貼心創意，讓車主在此陰雨綿綿的秋冬季節無論車內車外都可盡享浪漫！而寬敞舒適的車內空間同樣是Rapid Spaceback強項， 64mm的腿部空間與980mm的頭部空間仍堪稱是同級競爭對手之冠；拜行李廂層板可收納在後座椅背後方的巧思設計，讓Rapid Spaceback可以擁有415公升的置物空間；若再加上採6/4分離設計的後座椅全部向前傾倒，便一舉達到1,380公升，非常便利實用！這種種巧思規劃難怪推出之後就贏得著名的Red Dot紅點設計大獎。

鎖定年輕一代為主要消費族群的Rapid Spaceback結合家族基因並賦予彈性空間以及實用性等掀背車特質，除此之外，在簡潔動感的車身翦影、銳利肩線、C柱與D柱之間的小側窗等等設計元素烘托下讓Rapid Spaceback不僅具備掀背車的優雅美型，更散發出濃厚的運動風貌，而最吸睛的莫過於全景式玻璃天窗，這項在台灣市場列為標準配備的迷人設計，可提供1210mmx780mm的天際視野，讓所有車內乘員都可以擁有自己的一片天！除此之外，Rapid車系的主被動安全配備亦十分齊全：六顆氣囊、ESC電子行車穩定系統、MKB二次碰撞預煞系統、Hill Hold Control陡坡輔助系統、胎壓偵測系統…等，如此齊全的主被動安全配備，讓它拿下Euro NCAP歐洲撞擊測試五顆星的最高安評價。