臺灣證券：外資在集中市場賣超403.51億元

根據台灣證券交易所統計，上週（105/11/7~105/11/11）外資在集中市場總買進金額為1,087.05億元，總賣出金額為1,490.56億元，累計賣超為403.51億元，另統計自105年年初至11月11日止，外資總買進金額為5兆2,218.69億元，總賣出金額為4兆8,641.15億元，累計買超為3,577.54億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為10兆7,510.47億元新台幣，占全體上市股票市值的40.90%，較11月4日的10兆9,331.06億元新台幣減少1,820.59億元。

就個股部分比較：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進128,802千股，賣出57,421千股，買超71,381千股。

第二名：大同：買進56,244千股，賣出10,915千股，買超45,329千股。

第三名：兆豐金：買進108,579千股，賣出67,608千股，買超40,971千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進36,962千股，賣出124,762千股，賣超87,800千股。

第二名：台積電：買進85,867千股，賣出153,387千股，賣超67,520千股。

第三名：統一：買進21,202千股，賣出72,177千股，賣超50,975千股。