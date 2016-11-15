傳送愛與關懷 台北富邦銀行再獲准設立2件「公益信託」

台北富邦銀行「公益信託」再添佳話，近期獲准成立2件以地方關懷為主的公益信託，分別為宜蘭縣首宗設立的公益信託「薛長興愛宜蘭公益信託基金」以及臺中市政府核准的「我想飛教育公益信託基金」。目前北富銀受託管理的公益信託範圍涵蓋全國、地方型態，包括教育、體育、社會福利等多元性質；件數也大幅成長，去年10月3件，今年10月已達15件，顯示各界人士對於公益信託的高度參與。未來北富銀也將持續協助各界善心人士成立公益信託，將小愛化為大愛深入社會各個需要關懷的角落。
「薛長興愛宜蘭公益信託基金」是以關懷教育及體育領域為主的公益信託，由深耕宜蘭在地企業的薛長興集團創辦人薛丕拱董事長捐助成立，薛董事長感念宜蘭這片好山好水讓公司成長茁壯，員工也幾乎都是宜蘭人，因此透過成立公益信託將愛與關懷回饋宜蘭。初期將捐助新臺幣陸仟萬元協助修繕及維護宜蘭各地體育場館，提供宜蘭人更舒適優質的運動休閒空間，同時也讓全國各地到宜蘭旅遊的朋友共同受惠。
「我想飛教育公益信託基金」，是由長期投入英語教育的張玉櫻教授捐助成立，取名「我想飛」，是希望透過提供非都會區弱勢學生豐富的英語學習環境及資源，幫助他們提升英語能力及國際視野，將來得以展翅高飛。預計兩年內籌募新臺幣參佰萬元，期盼為國小至高中的弱勢學生，提供長期的英語課程及升學輔導。初期將以臺中市后里區為據點，長期目標除了將據點拓及其他鄉鎮外，還會進一步為外籍配偶提供語言及文化適應上的協助。
台北富邦銀行表示，相較於設立財團法人基金會，公益信託設置更加便利，不僅由受託人管理財務、營運費用較低，且信託運作受各主管機關監督。不論是全國性質或地方型態的公益信託，只要是以公共利益或非營利為目的，北富銀都很樂意在公益信託上盡一份心力，協助各界善心人士將愛一波波傳送出去。