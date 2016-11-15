傳送愛與關懷 台北富邦銀行再獲准設立2件「公益信託」

台北富邦銀行「公益信託」再添佳話，近期獲准成立2件以地方關懷 為主的公益信託，分別為宜蘭縣首宗設立的公益信託「 薛長興愛宜蘭公益信託基金」以及臺中市政府核准的「 我想飛教育公益信託基金」。 目前北富銀受託管理的公益信託範圍涵蓋全國、地方型態， 包括教育、體育、社會福利等多元性質；件數也大幅成長，去年10 月3件，今年10月已達15件， 顯示各界人士對於公益信託的高度參與。 未來北富銀也將持續協助各界善心人士成立公益信託， 將小愛化為大愛深入社會各個需要關懷的角落。

「薛長興愛宜蘭公益信託基金」 是以關懷教育及體育領域為主的公益信託， 由深耕宜蘭在地企業的薛長興集團創辦人薛丕拱董事長捐助成立， 薛董事長感念宜蘭這片好山好水讓公司成長茁壯， 員工也幾乎都是宜蘭人， 因此透過成立公益信託將愛與關懷回饋宜蘭。 初期將捐助新臺幣陸仟萬元協助修繕及維護宜蘭各地體育場館， 提供宜蘭人更舒適優質的運動休閒空間， 同時也讓全國各地到宜蘭旅遊的朋友共同受惠。

「我想飛教育公益信託基金」， 是由長期投入英語教育的張玉櫻教授捐助成立，取名「我想飛」， 是希望透過提供非都會區弱勢學生豐富的英語學習環境及資源， 幫助他們提升英語能力及國際視野，將來得以展翅高飛。 預計兩年內籌募新臺幣參佰萬元，期盼為國小至高中的弱勢學生， 提供長期的英語課程及升學輔導。初期將以臺中市后里區為據點， 長期目標除了將據點拓及其他鄉鎮外， 還會進一步為外籍配偶提供語言及文化適應上的協助。

台北富邦銀行表示，相較於設立財團法人基金會， 公益信託設置更加便利，不僅由受託人管理財務、營運費用較低， 且信託運作受各主管機關監督。 不論是全國性質或地方型態的公益信託， 只要是以公共利益或非營利為目的， 北富銀都很樂意在公益信託上盡一份心力， 協助各界善心人士將愛一波波傳送出去。