富邦證券獲《天下雜誌》最佳聲望標竿企業

《天下雜誌》公布2016年「台灣最佳聲望標竿企業調查」結果， 富邦證券已三度(2013、2014、2016)名列台灣最佳聲 望標竿，今年更以傑出的財務能力、 人才培育與公民責任等關鍵指標領先同業，躍居證券業第二名， 不僅超越外資券商，在國內券商中也站穩領先地位。

面對FinTech時代，數位科技發展日新月異， 富邦證券總經理程明乾表示，「人才培育」正是產業面臨FinTe ch轉型的關鍵要素。以富邦證券為例，今年以來對內開辦六場Fi nTech研討會， 邀請台大工商管理學系暨商學研究所陳文華教授，由淺入深、 循序漸進介紹當前金融科技應用概況與未來發展趨勢，共計約500 位員工參與，透過這樣的課程拓展員工前瞻視野， 進而打造對客戶更具價值的數位金融服務。同時， 更是少數願意砸下重金將同仁送往美國MIT進行培育的券商， 近五年，已經二度送優秀同仁前往MIT進修。 這次在人才培育部份能取得7.16的高分， 更是富邦證券重視數位金融人才培育最佳佐證。

正因重視數位金融人才培育及致力於發展金融科技， 富邦證券在創新能力、科技運用及前瞻能力三項評比都較2014年 大幅進步，今年同時也獲得財訊金融獎「最佳數位券商」及「 最佳證券FinTech」二項金質大獎肯定， 儼然成為數位券商的代言人之一。此外，綜觀證券商財務面向， 富邦證券因擁有穩健的財務體質以及層層把關的風險控管能力， 於今年1-10月即創下營運佳績，稅前盈餘達到17.34億， 每股盈餘1.03元。富邦證券指出， 在面對今年市場的高度變動以及多重不確定性因素之下， 券商本身的財務和風險控管能力將更顯重要。

富邦證券總經理程明乾表示，獲獎是肯定、是信賴， 更是責任與期待，未來富邦證券不僅要善盡公民責任，更要持續關注 ESG(環境、社會、治理)三大議題，因為我們深知， 唯有持續關注ESG，企業才能永續經營， 也將在公司內部持續推動「永續經營(ESG)願景工程」， 透過公司治理、員工照護、責任金融、客戶關懷、 社會承諾與環境永續六大面向，將永續理念內化到企業內部營運， 朝企業永續經營的目標邁進。