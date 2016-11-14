NTT Com Group 於2016年DatacenterDynamics亞太區大獎囊括三項殊榮

香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--NTT集團 (NYSE: NTT) 旗下的通訊科技解決方案及國際通訊業務公司 NTT Communications (NTT Com)，今天宣布在 2016年DatacenterDynamics亞太區大獎 中，勇奪三項數據中心大獎。NTT Communications 香港金融數據中心二期 (FDC2) 榮獲「數據中心服務供應商大獎」（Service Provider Data Center），並與 Emerson Network Power 一起獲頒「關鍵環境未來理念大獎」（Critical Environment Future Thinking）。另外，NTT Communications 集團旗下的 Netmagic 則榮獲「年度數據中心關鍵環境團隊大獎」（Data Center Critical Environment Team of the Year），對DC5 Mumbai 的建造團隊予以肯定。

此 Smart News Release （智能新聞發佈）擁有多媒體功能。請到此處瀏覽完整新聞稿： http://www.businesswire.com/news/home/20161113005082/zh-HK/

2016年DatacenterDynamics亞太區大獎優勝者標誌 (圖片：美國商業資訊)

DatacenterDynamics大獎旨在表揚在數據中心設計、建造及管理上的創新表現，同時能有效應對亞太地區作為全球最多樣化和發展迅速地區之一所面對的各項重大挑戰。是次亞太區大獎吸引來自包括澳洲、印尼、中國、新加坡、日本及香港等12個亞洲國家/地區、共80個項目參選，當中以NTT Communications 集團的表現最為突出，在八個爭持激烈的組別中囊括三項大獎。

NTT Communications東亞區總部NTT Com Asia首席科技總監文泰來指出：「對於NTT Communications獲公認為亞太區內首要的數據中心服務供應商，我們深感自豪。是次獲獎不僅反映出我們創新的數據中心設計備受業內廣泛肯定，同時亦印證我們一直致力為客戶創造最大價值的成果 - 創新技術、優質表現及卓越服務。」

NTT Communications的 Nexcenter™ 數據中心在全球140多個地點提供優質、靈活且具成本效益的數據中心服務。目前，該公司在香港共營運兩座數據中心，分別是 香港金融數據中心一期 及 二期 (FDC1及FDC2)，及 大埔數據中心 。NTT Communications設於香港的數據中心結合了高密度的環保節能設計及創新技術，旨在提升客戶的業務表現。

NTT Com在繼續擴展全球數據中心業務的同時，亦將不斷提升與環球無縫接軌的ICT 解決方案 。

關於NTT Communications

NTT Communications致力提供專業顧問、基礎設施、保安及雲端服務，以優化企業的資訊和通訊科技環境。NTT Communications的服務建基於其遍佈全球之基礎建設，包括環球 tier-1 IP骨幹網絡、覆蓋196個國家/地區的Arcstar Universal One™ VPN網絡，以及140座保安嚴密的數據中心。

NTT Communications的綜合解決方案更網羅NTT集團之環球業務，包括旗下Dimension Data、 NTT DOCOMO 及NTT DATA等。詳情請瀏覽： www.ntt.com.hk | www.hknet.com | www.facebook.com/nttca | http://www.linkedin.com/company/ntt-com-asia-limited

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161113005082/zh-HK/

CONTACT: NTT Com Asia Ltd

Elaine Ng, +852 3793 0228

elaine.ng@ntt.com.hk

Priscilla Kwok, +852 3793 0937

priscilla.kwok@ntt.com.hk

或

奧美公關

唐潔兒, +852 2884 8529

priscilla.tong@ogilvy.com

聶恆謙, +852 2884 8517

terence.nip@ogilvy.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC HONG KONG

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE SECURITY ENVIRONMENT

SOURCE: NTT Communications Corporation

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/14/2016 01:00 AM/DISC: 11/14/2016 01:00 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161113005082/zh