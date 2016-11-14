Rimini Street在欧洲的收入增长67%，并继续扩大欧洲业务

拉斯维加斯和伦敦--(BUSINESS WIRE)--十一月 14, 2016--(美国商业资讯)--专为SAP SE (NYSE:SAP)的 Business Suite 、 BusinessObjects 和 HANA Database 软件以及Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的 Siebel 、 PeopleSoft 、 JD Edwards 、 E-Business Suite 、 Oracle Database 、 Oracle Middleware 、 Hyperion 、 Oracle Retail 、 Oracle Agile PLM 和 Oracle ATG Web Commerce 软件提供独立企业软件支持服务的全球领先供应商 Rimini Street, Inc. 今天宣布，为满足市场对于该公司一流的Oracle和SAP企业软件支持服务日益增长的需求，该公司已在欧洲扩大业务版图并加大投资。该公司还宣布，截至2016年9月30日的12个月期间，其在该地区的收入增长了67%。此外，截至2016年9月30日，Rimini Street在该地区的签约总客户数同比增长41%。为满足这一日益增长的客户需求，该公司在瑞典斯德哥尔摩新设了办事处，以扩大其在欧洲的影响力，同时将其当前位于英国伦敦的办事处空间扩大一倍。截至2016年9月30日，Rimini Street的员工人数也同比增长51%。

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Rimini Street Increases Revenue in Europe by 67% and Expands European Operations (Graphic: Business Wire)

市场现状注定该地区将掀起一场“完美风暴”

这一整个地区的共同之处在于，首席信息官们均面临实现其整个IT布局的投资收益率(ROI)最大化的压力。同时，根据其首席执行官及企业的指示，首席信息官们需要加大数字转型计划投入，例如移动、大数据和云等，以助力企业发展和转型，从而保持竞争力。据Gartner发布的年度《首席信息官议程报告》(CIO Agenda Report)显示，在受访的德国首席信息官中，42%预计其IT预算持平。 1 在法国，24%的受访首席信息官表示，他们面临IT支出增加的局面。 2 而且，据德勤(Deloitte)近期开展的调查发现，58%受访的英国首席财务官预计英国脱欧将使其未来三年的资本支出下降。 3 减少现有IT基础设施等资本投资支出带来的挑战，以及寻求方式以释放可转向战略增长计划的资金，促进了对于Rimini Street屡获殊荣的企业软件支持服务的需求。客户可通过从供应商改用Rimini Street支持服务直接节省50%的年度维护费用，而且可节省高达90%的维护总成本，从而释放宝贵资金用于其他重要计划。

阿特金斯(Atkins)企业系统总监Randy Martin表示：“过去使用Oracle时，我们总是对自己添加的任何定制支持服务有所顾虑，因为我们总被告知‘我们无法帮到您，因为您已定制了该应用的特殊部分。’这意味着我们不得不采用自我支持的方式，进而导致维护总成本增加，甚至超过供应商高昂的支持年费。借助Rimini Street，定制支持服务将成为其服务和支持模式的标配。此外，通过改用Rimini Street支持服务举动，我们已能够将资源再投入到组织中更具战略性的计划上。”

2012年，Rimini Street在伦敦设立其欧洲总部，并于近期将该办事处的规模扩大一倍，以满足增长需求。该公司于2016年5月启用了其斯德哥尔摩办事处。Rimini Street现通过设在欧洲的业务为逾168家全球组织提供服务，包括当地品牌Albani Group GmbH、Atkins Global PLC、Aurivo Co-operative Society Ltd、Brand Energy and Infrastructure Services、Cape PLC和Vinci Energies Systemes d’Information。

Rimini Street欧洲董事总经理 Jill Harrison 表示：“随着首席信息官们逐渐意识到将投资从维护转向数字化以打造公司未来的重要性，我们已在整个欧洲实现显著增长。我们对首席信息官们的调查主要关注他们如何能够使其稳定的企业资源计划系统的投资回报率最大化，同时释放资金和资源用于能够真正彰显其业务与众不同的更具战略性的计划。Rimini Street提供的独立支持服务有助于这些公司摆脱供应商命令其强制遵循的演进路径——该路径明显增加其资源负担，而且几乎未能对其业务提供价值。”

Rimini Street, Inc.简介

Rimini Street是提供独立企业软件支持服务的全球领导者。自2005年以来，该公司以 屡获殊荣 的创新服务方案重新定义了企业支持服务，该方案使Oracle和SAP的授权许可持有企业可以节省高达90%的总支持成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本，无需进行任何升级。各行各业逾1,600家全球性组织、财富500强公司、中型企业和公共事业部门都选择Rimini Street作为其信赖的独立支持提供商。要了解更多详情，请访问 http://www.riministreet.com/ 。

前瞻性陈述

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1 Gartner于2016年2月发布的《首席信息官议程：德国及德国、奥地利和瑞士(DACH)地区透视》。 2 Gartner于2016年2月发布的《首席信息官议程：法国透视》。 3 德勤发布的《德勤首席财务官调查》，2016年第二季度

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