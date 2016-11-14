花旗推出全球API開發者中心，實現開放式銀行業務

紐約--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--花旗今日宣布推出全新的全球 API開發者中心 (developer.citi.com)。這是迄今為止金融服務業最具綜合性的全球開發者平臺之一，能迅速連結開發者，使其更快建置創新客戶解決方案。

花旗API的發布象徵著該公司已採用開放式架構技術，這將促進花旗與全球金融科技公司及消費品牌合作，進而惠及用戶。花旗將透過全球API開發者中心授權開發者存取8個使用類別的API，包括帳戶管理、點對點支付、向機構匯款、花旗回饋、投資購買和帳戶授權等。今後還將增加其他類別。

花旗全球消費銀行業務執行長Stephen Bird表示：「全球開發者中心推動我們的開放式創新進一步發展，為用戶、合作夥伴以及開發者提供尖端解決方案，創造新的價值流。技術的迅速變革要求裡裡外外的徹底轉型。透過建立與頂級品牌及開發者協作的生態系統，我們將提供一套完整的產品、服務和體驗，滿足使用者當下和未來的財務需求。」

新加坡金融管理局金融技術長Sopnendu Mohanty表示：「2016年11月14-18日新加坡金融科技節期間，我們很高興看到花旗新加坡(Citi Singapore)在開發、推動這項全球API計畫上發揮了主導作用。這必將鼓舞與金融技術機構的開放性合作，可望為用戶帶來更優質的金融服務，也再次肯定了花旗在塑造產業未來方面的思想領袖地位。 」

花旗已經與萬事達卡(Mastercard)、Virgin Money、Wonder等領先公司展開合作，這些公司使用花旗API建置創新客戶解決方案。今年稍早，花旗的Pay with Points API開始在美國為持有符合條件的花旗信用卡的花旗ThankYou® Rewards會員提供便利：用戶在BestBuy.com或Wonder App上使用花旗信用卡購物時，可用積分抵現支付全部或部分款項。10月，1800Flowers.com成為花旗ThankYou Rewards計畫下Pay with Points的最新合作商戶。

Virgin Australia執行長Greg Boyle表示：「Virgin Money和花旗的合作關係將繼續發展壯大。我們最關注的是全新Virgin Money專屬行動APP的推出，它利用花旗API整合信用卡功能，為我們的用戶提供完美體驗。花旗透過API提供的支援對我們極為重要，不僅能滿足用戶當下數位化需求，亦能協助未來的持續創新。」

在新加坡，花旗與亞洲成長最快的線上雜貨快遞公司Honestbee合作，用戶可在後者的網站和行動APP上申請Citi Cash Back信用卡。今年12月，花旗將全面推出這項採用API技術的綜合服務，屆時顧客可在花旗合作商家的網站上體驗無縫申請辦卡過程。

花旗歷來創新迭出，不僅首創了全球第一台ATM，還率先為Apple Watch開發銀行APP。如今，由亞洲、北美和墨西哥地區的花旗金融科技(Citi FinTech)和花旗團隊創立的全球開發者中心更是為這部創新史添上了最新一筆。2014年，花旗發起名為Citi Mobile Challenge的全球程式設計馬拉松(hackathon)和加速器計畫，在拉丁美洲、美國、歐洲、中東、非洲和亞太地區舉行賽事，吸引了來自100多個國家的數千名開發者參與。2015年，花旗金融科技作為花旗全球消費銀行業務的一個新部門成立，負責加快新一代行動銀行功能在市場上的普及。

全球API開發者中心今日上線。受邀開發者在developer.citi.com上登記註冊後，將獲得工具連接到開發沙箱，測試自己的構想。

關於花旗

花旗是首屈一指的跨國銀行，擁有約2億客戶帳戶，在160多個國家及司法轄區展開業務。花旗向消費者、公司、政府和機構提供種類繁多的金融產品及服務，包括消費者銀行與信貸、公司與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。

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