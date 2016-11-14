香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--美國最大人壽保險公司^ MetLife, Inc.的全資附屬公司香港大都會人壽*以尊貴贊助商身份全力支持由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦的第六屆2016年「粉紅高踭鞋慈善賽」。

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香港大都會人壽贊助2016年「粉紅高踭鞋慈善賽」 提高社會對遺傳性癌症的認知（照片︰美國商業資訊）

香港大都會人壽贊助2016年「粉紅高踭鞋慈善賽」，旨在讓社會大眾對遺傳性癌症有更多認識，這正符合公司的核心使命 — 致力讓香港人擁有更健康、更豐裕的人生。大都會人壽的業務策略 — 從產品開發焦點，以至通過企業社會責任計劃提高市民對不同疾病的關注 — 充分體現了這種精神。

香港大都會人壽副總裁兼市場及傳訊部主管Sunshine Farzan表示：「宣傳健康的重要性對於香港大都會人壽的品牌價值至關重要。我們與香港遺傳性乳癌家族資料庫的夥伴關係，體現了我們致力協助香港市民改善健康和保障他們健康的承諾。透過與香港遺傳性乳癌家族資料庫合作，我們希望能提高各界對遺傳性癌症的認識，並宣揚通過篩查和定期自我檢查及早發現這些疾病的重要性。」

香港遺傳性乳癌家族資料庫主席鄺靄慧醫生表示：「我們衷心感謝香港大都會人壽對2016年「粉紅高踭鞋慈善賽」的全力支持。香港大都會人壽的貢獻將有助香港遺傳性乳癌家族資料庫提升本港對由BRCA基因突變所引發的遺傳性乳癌、卵巢癌和前列腺癌的意識。活動所籌募的資金將用於資助經濟有困難的高風險家庭，為他們提供免費基因測試、諮詢服務和預防措施，此外亦會用作支持臨床研究工作，減少本港的遺傳性癌症個案。」

是次活動於昨日在赤柱廣場及赤柱大街舉行，吸引逾400名參賽者配上粉紅色主題服飾參賽。2016年「粉紅高踭鞋慈善賽」更設置多個互動慈善攤位，與參加者分享有關遺傳性癌症的資訊和推廣基因測試的重要性。除贊助是次活動，香港大都會人壽亦有超過75名員工參與各項粉紅高踭鞋比賽項目。

「粉紅高踭鞋慈善賽」是由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦之年度慈善活動。比賽旨在提高公眾對由BRCA基因突變所引發的遺傳性乳癌、卵巢癌及前列腺癌的關注及認識，並為有需要的家庭籌款。

有關大都會人壽

MetLife, Inc.（紐約證券交易所：MET）於 1868 年成立，為全球最大的人壽保險公司之一，提供人壽保險、年金、僱員福利和資產管理方案。透過其附屬及聯營公司，MetLife, Inc. 於全球近 50 個國家服務近一億名客戶，並於美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲和中東地區均佔據市場領導地位。欲了解更多香港大都會人壽的資訊，請瀏覽 www.metlife.com.hk 。

* 大都會人壽保險有限公司及美商大都會人壽保險香港有限公司（統稱「香港大都會人壽」）均為美國 MetLife, Inc. 於香港的全資附屬公司，均根據適用法律在香港成立及註冊的私人股份有限公司。大都會人壽保險有限公司及美商大都會人壽保險香港有限公司均為獲授權保險公司，於香港經營長期業務。

^ 根據 2015 年保費收入。資料來源：Axco 全球統計資料（2016 年）。

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