第三屆賞味華爾道夫烹飪大賽揭開序幕

維吉尼亞州麥克林恩--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--繼成功舉辦兩年之後, 華爾道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)今日宣佈舉辦第三屆 (Taste of Waldorf Astoria)比賽,該賽事是全球性的烹飪比賽,其合作夥伴是美國最負盛名的廚藝組織 詹姆斯·比爾德基金會 (James Beard Foundation)。這項搜尋下一道代表性菜餚的賽事將於今秋帶來新的挑戰,期間,五名精心挑選的JBF Rising Star 準決賽廚師將與全球各地特定華爾道夫酒店展開合作。

今年的賽事將設立一項特別的挑戰,將幸福時光轉變為「第五小時」,即運用能夠反映每家酒店精緻、現代風格的創新主題,為歷史悠久的廚藝注入現代氣息。為了使酒吧的餐飲選擇更豐富,提供有別於傳統的飲料和開胃菜,兩人一組的廚師將打造兩道能夠與原創雞尾酒和無酒精雞尾酒完美匹配的小吃。同時,為了打造真正難忘的美食和飲料體驗,每道菜式的展示過程將成為重要的評分標準。

華爾道夫酒店及度假村全球負責人John T. A. Vanderslice表示,「在成功舉辦了兩屆賞味華爾道夫活動之後,我們非常高興在比賽中增加新的元素,即廚師既要打造代表性的菜餚,也要重新定義品鑑雞尾酒的幸福時光。我們堅信,行政主廚與詹姆斯·比爾德基金會的合作將催生前衛現代的飲料小吃新組合,為我們的賓客提供真正難忘的新餐飲體驗。」

賞味華爾道夫賽事參賽大廚體驗酒店包括:

派克市華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Park City)

2016年10月30日-11月4日

華爾道夫行政主廚: Ryker Brown,派克市華爾道夫酒店行政主廚

儘管Brown主廚的職業生涯始於加州,但他的大部分工作時間都在山區度假酒店度過,包括Sundance Mountain Resort、Promontory Ranch Club、Yellowstone Club和Big Sky Resort。Brown於2014年加入派克市華爾道夫酒店,他對天然原料的重視提升了Powder餐廳對當地食材的使用,例如Heber Valley Cheese,同時,他還使用來自於派克市華爾道夫酒店後院花園中的草藥和蜂巢的蜂蜜。

JBF Rising Star 準決賽廚師: Alex Bois,前High Street on Market (賓夕法尼亞州費城)和High Street on Hudson(紐約州紐約市)首席麵包師兼發酵專家

Alex Bois是擁有生物化學學位的麵包師,其時尚的麵包幫助他在High Street聲名鵲起,也讓他獲得眾多榮譽,包括兩次入圍詹姆斯·比爾德Rising Star Chefs賽事決賽。在High Street Hospitality Group工作了3年並開設了多家餐館之後,Alex最近忙於追求自己的目標,開設一家麵包店。

哈伊馬角華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Ras Al Khaimah)

2016年11月6日-10日

華爾道夫行政主廚 :Rudolf W. Segers,哈伊馬角華爾道夫酒店行政主廚

Segers大廚擁有20多年的從業經驗,其足跡遍佈全球一些最知名的廚房,包括德國、英格蘭、美國、紐西蘭、阿聯和沙烏地阿拉伯。身為行政主廚,他將其對國際美食的熱情帶到哈伊馬角華爾道夫酒店。

JBF Rising Star準決賽廚師 :Maximillian Petty,Eden Hill餐廳(華盛頓州西雅圖)大廚、所有者

Maximillian Petty曾與知名明星大廚共事,包括Jose Andres和Michael Landsberg,因此而獲得了知名度和經驗,他的廚藝風格和手法為他贏得了諸多讚譽,也因其極具創意和想像力的菜餚而聞名。2015年9月,Petty與妻子/事業夥伴Jennifer在其家鄉西雅圖開設了第一家餐館Eden Hill。

格蘭瓦雷阿華爾道夫度假村 (Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort)

2016年11月13-17日

華爾道夫行政主廚 :Ryan Urig,格蘭瓦雷阿華爾道夫度假村行政主廚

Ryan Urig是格蘭瓦雷阿華爾道夫度假村行政主廚,負責為茂宜島這家首要酒店的9家餐廳和休息室以及宴會提供廚藝指導和菜單規劃服務。Ryan Urig畢業於斯科特代爾廚藝學院Le Cordon Bleu課程,他的菜單滿是來自於夏威夷的農產品和肉製品,反映出他對茂宜島新鮮食材的熱愛。

JBF Rising Star 準決賽主廚 :Irene Li,Mei Mei Restaurant Group主廚兼共同所有者(麻薩諸塞州波士頓)

主廚Irene Li與其兄弟姐妹兼合作夥伴Andy Li和Margaret Li擁有並經營非常成功的Mei Mei Street活動餐車,以及波士頓實體餐廳Mei Mei Restaurant。自2012年營業以來,這一意想不到的家族餐飲業務斬獲了諸多榮譽,包括Eater Boston評選的「年度最佳餐館」和StarChefs Rising Star概念廚師大獎。

波卡拉頓華爾道夫度假村 (Boca Raton Resort & Club, A Waldorf Astoria Resort)

2016年12月5-9日

華爾道夫行政主廚 :Andrew Roenbeck, 波卡拉頓華爾道夫度假村行政主廚

25年來,行政主廚Andrew Roenbeck已成為該度假村不可或缺的一部分,負責整個價值7,000萬美元的餐飲業務,包括13個酒店廚房和麵包店,同時還有16名區域廚師分別經營美食和飲料販賣點。

JBF Rising Star準決賽廚師 :Sara Hauman,前Huxley餐廳廚師長(加州舊金山)

前不久,大廚Sara Hauman曾擔任Huxley餐廳的廚師長,並贏得無數的讚譽,包括《舊金山紀事報》 (San Francisco Chronicle)所給予的三星評價,以及 Eater Young Guns 2016,並入選 Zagat 的30位30歲以下創業者(30 Under 30)排行榜。

特里亞儂凡爾賽宮華爾道夫酒店 (Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel)

2016年12月11-17日

華爾道夫行政主廚 :Frédéric Larquemin,特里亞儂凡爾賽宮華爾道夫酒店行政主廚

Chef Frédéric Larquemin於2016年11月加入特里亞儂凡爾賽宮華爾道夫酒店,擔任行政主廚,他將其豐富的米其林星級餐廳經驗帶到酒店的餐飲中。他曾師從大廚Henri Charvet(Comte de Cascogne餐廳)、大廚Michel Bourdin(The Connaught酒店)、大廚Gordon Ramsay(Claridge’s酒店)以及大廚Alain Ducasse(巴黎大酒店、多賈斯特酒店和雅典娜廣場酒店)。最近,Larquemin曾擔任IDAM餐廳行政主廚兩年多的時間,該餐廳是卡達的艾倫·杜卡斯集團(Alain Ducasse)旗下餐廳。

JBF Rising Star準決賽廚師 :Bradley Kilgore,Alter餐廳(佛羅里達州邁阿密)行政主廚

Chef Kilgore最近被《美食與紅酒》(Food& Wine)雜誌評選為「最佳新大廚」,是一位知名的邁阿密大廚,擁有10多年的高級餐廳從業經驗,包括芝加哥的L2O、Alinea和Boka。在邁阿密期間,他曾在Azul餐廳工作,最近擔任保羅哈博J&G Grill, Jean-Georges Vongerichten餐廳的行政主廚。自2015年Alter開業以來,餐廳已經斬獲了無數榮譽,包括《邁阿密先驅報》(Miami Herald)的四星評價,Eater評選的年度最佳餐廳,同時還入圍詹姆斯·比爾德基金會最佳新餐廳大獎類別的準決賽。

詹姆斯·比爾德基金會會長Susan Ungaro表示,「秉承美式菜餚冠軍詹姆斯·比爾德的精神,我們十分高興再次與華爾道夫酒店與度假村這一代表性的品牌合作,該酒店對美國廚藝傳承有眾多卓越的貢獻。我們期待賦予Rising Star Chefs準決賽選手們全球性視野,並為他們提供與全球各地華爾道夫酒店行政主廚合作的機會,從而重新定義雞尾酒品鑑體驗。」

JBF大廚將造訪選定的酒店,停留數天時間,與華爾道夫行政主廚在廚房內外共事,並拜訪當地市場和生產商、餐廳或少有人知的地點,以尋求靈感。

每一組參與比賽的廚師將於2017年2月在紐約市展示其「第五小時:酒吧+小吃」組合,由烹飪界知名人士組成的評審委員將最終選出獲勝團隊。比賽結束後,賞味華爾道夫的獲勝團隊將在該品牌旗下全球26家酒店和度假村中推出新的「第五小時」活動,將意想不到的新幸福時光呈獻給當今的奢華旅遊人士。

2015年賞味華爾道夫優勝者——北京華爾道夫酒店的行政主廚Benoit Chargy和Toki Underground, Maketto and Honeycomb餐廳的Erik Bruner-Yang因其紫玉京味卷而摘得桂冠。紫玉京味卷是大白菜神戶牛肉卷,輔以冬菇、海鮮醬、鹹鴨蛋和紫薯。紫玉京味卷將與2014年的優勝菜式華爾道夫芹菜根燴飯(Celery Root Risotto alla Waldorf)一起加入眾多由華爾道夫創造的代表性經典菜餚陣容之列,包括班尼迪克蛋(Eggs Benedict)、紅絲絨蛋糕(Red Velvet Cake)和華爾道夫沙拉(Waldorf Salad)。

2016年6月,華爾道夫酒店及度假村推出了賞味華爾道夫難忘體驗活動,它匯集了一系列美食套餐體驗,能夠讓賓客在全球展開賞味華爾道夫個人之旅。此外,每一家華爾道夫酒店及度假村都會為展開賞味華爾道夫個人之旅的賓客,在酒店絕佳的地點提供精心打造的3道菜晚餐。賓客可造訪 www.tasteofwaldorfastoria.com 預訂該體驗。

可以使用#TasteofWaldorf在 Facebook 、 Twitter 和 Instagram 關注@WaldorfAstoria,追蹤每位廚師在酒店的行程和菜餚製備過程。查詢華爾道夫酒店及度假村詳情,請造訪 www.waldorfastoria.com 或 http://news.waldorfastoria.com

關於華爾道夫酒店及度假村

華爾道夫酒店及度假村 由26家地標性酒店構成,它們均座落於全世界最受歡迎的目的地。華爾道夫將靈動的環境與真正的華爾道夫服務結合在一起,以打造獨特的訂製式體驗。從訂房一直到退房,賓客將體驗到私人禮賓部無與倫比的個人化服務。華爾道夫是希爾頓旗下品牌,後者是全球領軍酒店集團。敬請至 www.waldorfastoria.com 預訂並體驗華爾道夫酒店。如欲瞭解品牌詳情,請造訪 http://news.waldorfastoria.com ,或在 Twitter 、 Instagram 和 Facebook 上關注我們。

關於希爾頓

希爾頓(NYSE: HLT)是國際最具知名度的酒店管理公司之一,在全球104個國家和地區直接管理、特許經營、持有以及租賃逾4,800家酒店與分時度假酒店,共有近789,000間客房。97年來,希爾頓全球致力於延續為全球客戶提供優質服務的傳統。希爾頓全球擁有十三大卓越酒店品牌,包括:希爾頓酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、華爾道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希爾頓嘉諾賓酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希爾頓精選酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希爾頓安泊酒店(Embassy Suites by Hilton)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時,屢獲殊榮的常客獎勵計畫希爾頓榮譽客會®(Hilton HHonors®)亦由希爾頓全球統一管理。希爾頓榮譽客會會員可在希爾頓全球官方管道直接預訂客房,享受會員專享折扣、免費標準無線網路和電子設備,透過希爾頓榮譽客會專屬應用程式登記入住、選擇房間、使用電子門卡自如出入酒店。更多詳情請造訪news.hiltonworldwide.com,並在 Facebook 、 Twitter 、 YouTube 、 Flickr 、 LinkedIn 和 Instagram 上與希爾頓全球聯絡。

關於詹姆斯·比爾德基金會(JBF)

詹姆斯·比爾德基金會成立於1986年,致力於透過教育和激勵計畫來頌揚、培養和表彰美國的多元烹飪傳統。已故的詹姆斯·比爾德(James Beard)是一位食譜作者和教師,也是美式烹飪的擁護者。他幫助教育和指導一代又一代專業廚師和美食愛好者,向他們灌輸了衛生、健康和美味食物的價值觀。今天,JBF透過執行一系列多元計畫來傳承這種精神,包括教育方案、食品業獎項、烹飪學員獎學金、出版物、廚師遊說培訓和思想領袖會議。基金會還經營位於紐約市格林威治村(Greenwich Village)、具有歷史意義的詹姆斯·比爾德之家(James Beard House)餐館,作為到訪廚師的「表演空間」。查詢詳情,請造訪 jamesbeard.org 。如欲查看美食分析,請瀏覽詹姆斯·比爾德基金會的 網誌 。在 Facebook 、 Twitter 和 Instagram 上關注詹姆斯·比爾德基金會。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161114005757/zh-HK/

CONTACT: 聯絡方式:

John Walls

華爾道夫酒店及度假村

+1 703 883 5232

john.walls@hilton.com

或

Christi Cahill

代表華爾道夫酒店及度假村

+1 212 672 0355

christi.cahill@smapr.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA VIRGINIA

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY TRAVEL CRUISE DESTINATIONS VACATION LODGING TRANSPORTATION OTHER TRAVEL RESTAURANT/BAR RETAIL FASHION FOOD/BEVERAGE

SOURCE: Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/14/2016 07:18 AM/DISC: 11/14/2016 07:18 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161114005757/zh