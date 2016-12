Curio – A Collection by Hilton在洪都拉斯开设五星级海滩及高尔夫度假村

洪都拉斯特拉与弗吉尼亚州麦克林恩--(BUSINESS WIRE)--十一月 14, 2016--(美国商业资讯)--距离湛蓝的加勒比海仅有几步之遥的洪都拉斯酒店 Indura Beach & Golf Resort 今日加入 Curio – A Collection by Hilton 品牌大家庭。作为 希尔顿 (Hilton)快速扩张的全球特色高档酒店品牌,Curio服务于那些对当地探索和地道体验充满激情的差旅人士。Indura Beach & Golf Resort酒店拥有60间套房,是Curio在中美洲的首家酒店,其所有者是Desarrollo Turistico Bahía de Tela S.A de C.V (DTBT),由Trust Hospitality管理。

Curio – A Collection by Hilton在洪都拉斯开设首家五星级海滩及高尔夫度假村(照片:美国商业资讯)

Curio – A Collection by Hilton品牌全球负责人Mark Nogal表示,“我们十分荣幸能够通过在这一绝佳的目的地设立首家Curio酒店,延续品牌在该区域的增长。Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton结合了奢华与注重环保的设施,为宾客提供了纯正、地道的旅行体验。”

Indura Beach & Golf Resort背靠26英里风景如画的洪都拉斯北海岸特拉海湾,周围是Jeanette Kawas国家公园。该酒店是一个大型目的地度假村的一部分,后者最终将涵盖两到三家酒店和800个居住单元。Indura在加利福纳语中意为洪都拉斯,而度假村也力图将加利福纳人(加勒比、阿拉瓦克和西非人民的后裔)的文化融入其服务中。酒店在建造过程中也使用了洪都拉斯当地的产品和可持续材料。

Desarrollo Turistico Bahía de Tela S.A de C.V.旗下Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT)的总裁Camilo Atala表示,“这家私密的度假村位于洪都拉斯最大的国家公园中心,与周边自然保护区的环境融为一体,同时还能够向宾客提供专属的设施和活动,而这也让酒店在市场中脱颖而出。在入住Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton期间,宾客不仅能够体验到酒店才华横溢的团队对自己挚爱的祖国的无比自豪感和热忱,他们也将受到鼓舞,在地道的当地文化中获得新的发现。”

酒店60间小套房分布于15个分散的别墅中,周边是苍翠繁茂的热带风景,别墅之间由蜿蜒至原始海滩的步行道相连。每间客房的设计充分反映了洪都拉斯建筑和热带风情,同时结合了精致、时尚的优雅。客房特色包括竹制地板、松木墙体、象耳豆木装饰以及落地窗。打开窗户,扑面而来的是徐徐的清风,映入眼帘的是大海、高尔夫球场或花园景观。

Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton拥有洪都拉斯首个18洞高尔夫锦标赛球场。高尔夫球场占地1,800英亩,由职业高尔夫球手Gary Player设计,并由全球最大的奢华高尔夫管理公司Troon Golf管理。球场周边是风景如画的金沙滩、湛蓝的内湖以及郁郁葱葱的原始湿地绿植。

酒店还设有Maina Spa水疗中心,它的设计和疗养方案充分结合了洪都拉斯文化。Maina水疗馆秉承与自然相融合的理念,位于芬芳静谧的水上花园之中,是一个纯粹的休憩圣地。柔和的海风拂过这片私密的水疗馆,带来阵阵当地植物的清香,而日光与影子则错落有致地洒落在各个角落。就像洪都拉斯是一个受多种文化影响的熔炉一样,水疗馆的疗养方案也结合了拉美和欧洲传统的疗养理念,包括芳香疗法、光疗和海水浴疗法。

作为度假村焦点以及主要聚集场所的泳池带有温控功能,并前瞻性地设计成了三块独具魅力的游泳区。度假村还设有1,500平方英尺的康体中心,拥有一流的心肺和力量训练设备和私密的健身室。酒店还定期提供康体课程、海滩瑜伽、有氧运动和尊巴舞。宾客还可以通过皮艇、帆板、骑马、浮潜和观鸟来欣赏该地区的自然景色。

Indura Beach & Golf Resort提供特色鲜明的餐饮体验,拥有四家餐厅,它们均使用在该地区种植的食材和来自于中南美洲的烹饪食谱,并为宾客提供品尝加利福纳美食的机会:

Bazul (Blue Bay) Restaurant :度假村的招牌餐厅,融合了大众口味与受当地启发和采购的特色菜式,提供早、中、晚三餐。 Duna (Water) Beach Lounge :美味、随性的菜单提供新鲜水果棒冰和小吃。 Sagadi (Grass) Golf Lounge :该餐厅白天开放,提供可带走的早餐和午餐,是一个可供宾客在前往高尔夫球场之前、之后或期间享用点心和餐饮的停靠站。 Bahari (Ancestors) Bar Lounge :一个惬意的早间咖啡或晚间鸡尾酒酒吧,拥有众多的餐前小吃可供选择。酒吧有时会在晚上推出有当地音乐家助阵的特色表演。

对于那些举办难忘活动或婚礼的宾客来说,Indura Beach & Golf Resort提供3,200平方英尺的多功能会议场所,能够容纳400名宾客。典雅的多功能厅、美轮美奂的庭院和苍翠的室外景观为包括婚礼在内的各种活动提供了绝佳的环境。

Indura Beach & Golf Resort参加希尔顿荣誉客会(Hilton HHonors®),后者是希尔顿13大知名酒店品牌屡获殊荣的宾客忠诚计划。直接通过希尔顿预订的希尔顿荣誉客会会员将节省时间和金钱,并直接获得他们最关心的福利,包括涉及全球4,800多家酒店的会员专享折扣价以及直接的福利,例如免费无线上网、赚取积分或用积分兑换免费入住,以及使用数字设施,例如通过行业领先的希尔顿荣誉客会专属移动应用办理数字入住、选择房间并使用数字钥匙(部分酒店)。为了庆祝该酒店加入Curio品牌大家庭,2016年12月1日-2017年5月30日期间入住的宾客将尊享每晚1,000积分(不超过5,000额外积分)。入住Indura Beach & Golf Resort的荣誉客会黄金会员可尊享免费早餐(每间房不超过两名登记入住客人)或赚取额外积分,荣誉客会钻石会员将同时尊享免费早餐和额外积分。

Indura Beach & Golf Resort坐落于洪都拉斯特拉Jeannette Kawas国家公园内,可通过所有国际机场方便地前往酒店,包括圣佩德罗苏拉国际机场和拉塞瓦国际机场,这两个机场到酒店的距离都在55公里左右。垂询详情或预订,差旅人士可访问 indurabeachandgolfresort.curiocollection.com 或致电1-800-445-8667。

媒体可访问 http://news.curio.com/indura ,获取Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton额外信息和高分辨率图片。

目前,希尔顿在拉美拥有90多家已开业酒店和度假村,迎接各路宾客的到来。集团正在积极地寻求更多的拉美增长机遇,且目前已有多达60多个项目已列入拉美区域发展计划。

关于Curio – A Collection by Hilton

Curio – A Collection by Hilton™ (curio.com)品牌于2014年推出,由全球一系列精选高档酒店组成,能够满足思想独立的差旅人士探索当地、寻求地道体验的需求,并让他们获得希尔顿品牌以及屡获殊荣的希尔顿荣誉客会计划默默提供的保障与支持。敬请访问 news.curio.com 了解最新动态,并通过 Facebook 、 Instagram 和 Twitter 与我们联系,或访问 hiltonworldwide.com/development 咨询开发机遇。

关于希尔顿

希尔顿(NYSE: HLT)是国际最具知名度的酒店管理公司之一,在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,800家酒店与分时度假酒店,共有近789,000多间客房。97年来,希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌,包括:希尔顿酒店及度假村(Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村(Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店(Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店(Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时,屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会®(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房,享受会员专享折扣、免费标准无线网络和电子设备,通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录 news.hiltonworldwide.com ,并在 Facebook 、 Twitter 、 YouTube 、 Flickr 、 LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿全球联系。

