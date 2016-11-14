Quanergy的固態LiDAR感測器榮獲備受矚目的CES 2017「最佳創新獎」

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--領先的固態LiDAR感測器和智慧感測解決方案提供商 Quanergy Systems, Inc. 今天宣佈，該公司憑藉其S3固態LiDAR感測器榮獲2017年國際消費電子展(CES 2017)車輛智慧類「最佳創新獎」(Best of Innovation)。S3是第一款同時也是唯一的小型低成本汽車級固態LiDAR感測器，具有高可靠性和優越性能。該感測器可嵌於任何車體內，確保兼具設計美學和空氣動力學。其執行即時3D測圖和物體偵測、追蹤和分類的能力，為自動駕駛奠定基礎。

這項久負盛名的計畫是由獨立工業設計師、獨立工程師及產業媒體成員組成的傑出評審團評選產品，表揚28種產品類別在尖端消費電子方面的傑出設計和工程技術。該創新獎計畫從兩個層面評價得獎產品，「最佳創新」獎則頒發給每個類別中評價最高的產品。

Quanergy執行長Louay Eldada博士表示：「很高興能夠得到CES『最佳創新』獎的肯定，它是業界最受矚目的獎項。能夠獲得車輛智慧類別最高獎項是一項莫大的榮譽。S3顯示Quanergy致力於在智慧感測領域不斷追求創新突破，並開發獨特且具有成本效益的顛覆性產品，從而大規模提高安全、生產力和消費者的舒適感。」

Quanergy將在2017年國際消費電子展(CES) 4138號攤位展示其屢獲殊榮的感測器和3D智慧感測解決方案。CES 2017將於1月5-8日在內華達州拉斯維加斯舉行。S3還將於11月10日在紐約市大都會展覽館(Metropolitan Pavilion)舉行的「CES紐約發表會」(CES Unveiled New York)活動上展出。

這項久負盛名的CES創新獎由CES 2017承辦機構美國消費科技協會(CTA TM )主辦，CES是所有致力於消費科技業務繁榮者的全球聚集地。自1976年以來，這些獎項每年都會表揚在全新消費產品的產品設計和工程技術方面的非凡成績。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc.成立於2012年，其團隊在光學、光電子、光電元件、機器人、人工智慧、機器學習和控制領域擁有數十年經驗。Quanergy總部位於矽谷中心的加州桑尼維爾，其全球領先的LiDAR感測器和軟體可擷取和處理3D空間資料並進行物體偵測、追蹤和分類。其感測器系統可改善運輸、保安、工業自動化、3D地面及航空測圖等領域的安全、效率和成本。在運輸領域，可即時利用資料大幅提高車載駕駛安全系統的精確度和可靠性，並具備感知、場景分析和決策能力等升級功能，以提供具有成本效益且強大的先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛解決方案。Quanergy的LiDAR感測器在所有關鍵商業化指標——成本、性能、可靠性、尺寸、重量和功率效率，均居於領先地位，同時符合利用固態技術進行大規模部署所要求的耐久性和可靠性。查詢詳情，請造訪 www.quanergy.com 。

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SOURCE: Quanergy Systems, Inc.

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