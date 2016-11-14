NTT Com Group 於2016年DatacenterDynamics亚太区大奖囊括三项殊荣

香港--(BUSINESS WIRE)--十一月 14, 2016--(美国商业资讯)--NTT集团 (NYSE: NTT) 旗下的通讯科技解决方案及国际通讯业务公司 NTT Communications (NTT Com)，今天宣布在 2016年DatacenterDynamics亚太区大奖 中，勇夺三项数据中心大奖。NTT Communications 香港金融数据中心二期 (FDC2) 荣获「数据中心服务供应商大奖」（Service Provider Data Center），并与 Emerson Network Power 一起获颁「关键环境未来理念大奖」（Critical Environment Future Thinking）。另外，NTT Communications 集团旗下的 Netmagic 则荣获「年度数据中心关键环境团队大奖」（Data Center Critical Environment Team of the Year），对DC5 Mumbai 的建造团队予以肯定。

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2016年DatacenterDynamics亚太区大奖优胜者标志(图片：美国商业资讯)

DatacenterDynamics大奖旨在表扬在数据中心设计丶建造及管理上的创新表现，同时能有效应对亚太地区作为全球最多样化和发展迅速地区之一所面对的各项重大挑战。是次亚太区大奖吸引来自包括澳大利亚丶印度尼西亚丶中国丶新加坡丶日本及香港等12个亚洲国家/地区丶共80个项目参选，当中以NTT Communications 集团的表现最为突出，在八个争持激烈的组别中囊括三项大奖。

NTT Communications东亚区总部NTT Com Asia首席科技总监文泰来指出：「对於NTT Communications获公认为亚太区内首要的数据中心服务供应商，我们深感自豪。是次获奖不仅反映出我们创新的数据中心设计备受业内广泛肯定，同时亦印证我们一直致力为客户创造最大价值的成果 - 创新技术丶优质表现及卓越服务。」

NTT Communications的 Nexcenter™ 数据中心在全球140多个地点提供优质丶灵活且具成本效益的数据中心服务。目前，该公司在香港共营运两座数据中心，分别是 香港金融数据中心一期 及 二期 (FDC1及FDC2)，及 大埔数据中心 。NTT Communications设於香港的数据中心结合了高密度的环保节能设计及创新技术，旨在提升客户的业务表现。

NTT Com在继续扩展全球数据中心业务的同时，亦将不断提升与环球无缝接轨的ICT 解决方案 。

关於NTT Communications

NTT Communications致力提供专业顾问丶基础设施丶保安及云端服务，以优化企业的资讯和通讯科技环境。NTT Communications的服务建基於其遍布全球之基础建设，包括环球 tier-1 IP骨干网络丶覆盖196个国家/地区的Arcstar Universal One™ VPN网络，以及140座保安严密的数据中心。

NTT Communications的综合解决方案更网罗NTT集团之环球业务，包括旗下Dimension Data、NTT DOCOMO 及NTT DATA等。详情请浏览： www.ntt.com.hk | www.hknet.com | www.facebook.com/nttca | http://www.linkedin.com/company/ntt-com-asia-limited

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