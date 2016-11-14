注意-更正并替换：东芝面向物联网应用开发宽负载范围高效多输出直流变换器

东芝--(BUSINESS WIRE)--十一月 13, 2016--(美国商业资讯)-- 东芝公司 (TOKYO:6502)今天宣布面向由纽扣式锂离子电池供电的物联网(IoT)设备，开发片上单电感多输出(SIMO)直流(DC-DC)变换器。新推出的变换器不仅可在1 μW到50 mW负载范围内实现65%-86%的效率，此范围广度是传统SIMO直流变换器的100倍以上，而且将延长物联网设备的电池续航时间。这项技术进步是于11月9日由电气和电子工程师协会(IEEE)在日本富山主办的2016年亚洲固态电路会议(A-SSCC)上公布的。

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Fig. 1: DC-DC conversion efficiency vs. output power (Graphic: Business Wire)

由小容量纽扣式锂离子电池供电的集成电路(IC)正日益广泛运用于各种物联网应用，且在各电路中需以最小供电电压运行方可节能。过去，为供应多电压，需在直流变换器内安装多个外部电感器，但SIMO直流变换器仅需1个外部电感器。这一降低设备成本和容量的优势已激发广泛的SIMO直流变换器研发。

由于物联网设备大部分时间以待机模式（功耗低于1 mW）运行，而仅有小部分时间以活动模式（功耗为数十毫瓦）运行，因此SIMO直流变换器必须支持宽负载范围及高转换效率。但是，传统的SIMO直流变换器并非专为物联网应用而设计，而且无法支持如此宽的负载范围及实际效率。

东芝已提升SIMO直流变换器在轻载范围内的效率。传统控制电路的高度敏感比较器将被仅由逻辑门构成的新型控制电路 1 取代，以降低其功耗。此外，新提出的运行模式可降低电流分配至各输出通道的开关切换频率。因此，当负载功率高于5 μW时，东芝新推出的SIMO直流变换器可实现80%以上的效率，而负载功率为1 μW，则约为65%效率。

东芝还提高了数十毫瓦负载范围内的效率。为防止SIMO直流变换器输出通道之间的干扰，传统的模拟控制在通道转换之前需等待相对较长的时间，从而造成该负载范围内的效率下降。新推出的SIMO直流变换器利用数字反馈控制将等待时间降至最小。

上述体系结构可在东芝的SIMO直流变换器在1 μW至50 mW宽负载范围（图1）内实现65%-86%的实际效率方面为其提供支持。转换效率超过60%所处的负载范围广度是传统SIMO直流变换器的100倍以上，而且新推出的SIMO直流变换器可延长由纽扣式锂离子电池驱动的物联网设备的电池续航时间。

东芝计划未来在物联网设备用低功耗集成电路内使用SIMO直流变换器，包括蓝牙(Bluetooth ® )低能耗系统。

1 执行逻辑运算的电路。 *Bluetooth®字标和标识为Bluetooth SIG, Inc.持有的注册商标。

关于东芝公司 东芝公司是一家《财富》全球500强公司，致力于将其在先进电子和电气产品及系统方面的一流能力运用于三大重点业务领域：更为清洁和安全的维持日常生活的 能源业务 ；保持生活质量的 基础设施业务 ；以及实现先进的信息社会的 存储业务 。在东芝集团的基本承诺“为了人类和地球的明天”的指引下，东芝竭力推动全球业务，并致力于实现一个让子孙后代可以享有更加美好的生活的世界。

东芝于1875年在东京成立，如今已成为一家有着550家附属公司的环球企业，全球拥有超过188,000名员工，年销售额逾5.6万亿日元（500亿美元）。（截至2016年3月31日。） 有关东芝的更多信息，请访问 www.toshiba.co.jp/index.htm

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