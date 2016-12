Masimo獲得蓋茲基金會的經費，為高負擔環境開發組合式肺炎篩檢儀器

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊) -- 在世界肺炎日的前一天即今天, Masimo (NASDAQ: MASI)宣佈獲得由比爾和梅琳達·蓋茲基金會(BMGF)提供的一筆495萬美元經費。該經費將支持Masimo開發低成本脈搏氧飽和度儀的努力,該儀器將用於美國以外若干資源匱乏地區的肺炎篩檢。儘管該儀器仍在開發中,但它同樣能測量氧飽和度(SpO 2 )和呼吸速率(RR)——這兩項關鍵的參數能夠為臨床醫生在高負擔環境中檢查潛在肺炎病例提供額外資訊。該經費還將支持研究此類環境中的臨床應用環境,以確保該儀器易於使用且符合其目的。該經費也許亦能支持教學材料,以推廣適當的培訓並促使所有文化程度的人都能使用該儀器。

肺炎仍然是全球兒童單一最大的可治療感染性死因,每年導致超過90萬名5歲以下兒童死亡。 1 在BMGF診斷學模型聯盟(Diagnostics Modelling Consortium)資助的一項研究中,研究人員得出的結論指出,在可補充氧氣的環境中,在標準的兒科疾病整合管理方案中增加脈搏氧飽和度儀,可降低肺炎死亡率。 2 最近,世界衛生組織(WHO)已贊助一項進行中的多國研究,以進一步評估如何提升肺炎治療的社區案例管理。 3

加強病患篩檢對減輕全球肺炎負擔至關緊要。此外,升級的篩檢可支援與肺炎診治相關的知情決策,使醫療保健提供者在必要時可合理使用抗生素和氧氣療法。Masimo和 BMGF希望,Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™脈搏氧飽和度儀技術,即使在最具挑戰性的狀況中也能幫助兒童獲得更好的檢查。

BMGF肺炎團隊資深專案主任Rasa Izadnegahdar評論道:「能夠與Masimo合作改善肺炎篩檢,以便改善資源匱乏環境中衛生工作者的轉診決策,這讓我們倍感振奮。評估兒童的呼吸急促是肺炎診斷的基石,將這一點與評估氧飽和度的可靠有效方法相結合,就能夠對確保兒童肺炎病患獲得恰當醫護產生重大影響。我們對肺炎輔助診斷技術進行全方位的檢討,結果明確顯示,現有輔助診斷技術性能不佳,尤其是呼吸速率計時器。擁有改進的敏感性和特異性的輔助診斷技術,並針對衛生工作者和照護者的使用而進行調適和設計,就能對肺炎治療產生重大影響。我們期待與Masimo合作,對他們的精密技術進行調適,以便在肺炎負擔和死亡仍居高不下的國家中能夠因應衛生工作者、照護者和兒童的需求。」

Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™脈搏氧飽和度儀用於監測全世界數百萬病患。該計畫展示了公司的堅定承諾,即向全世界最有需要的地區提供其經過驗證的病患篩檢和監測技術,從而減輕全球不必要的肺炎負擔。

Masimo創辦人、執行長Joe Kiani表示:「我們很感謝能夠與BMGF合作,BMGF最近與我們共同創建了 United for Oxygen 聯盟,以協助衣索比亞取得氧氣和脈搏氧飽和度儀,支持我們幫助對抗肺炎的努力。我們希望將一個有迫切需求的篩檢工具,提供給世界上被無數不必要死亡所摧殘的地區,而這些死亡的病因是已開發國家視為低風險的疾病。」

@MasimoInnovates | #Masimo

參考文獻

肺炎基本資料,世界衛生組織(WHO),2016年9月。 http://www.who.int/mediacentre/factsheefts/fs331/en/ . Floyd J et al. Evaluating the impact of pulse oximetry on childhood pneumonia mortality in resource-poor settings. Nature. 2015 Dec 3;528(7580):S53-9. (評估資源匱乏環境中脈搏氧飽和度儀對兒童期肺炎死亡率的影響。《自然》2015年12月3日;528(7580):S53-9。) 世界衛生組織(WHO), 2016.

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是創新的非侵入性監測技術的全球領先者。我們的使命是將非侵入性監測引進新的場所和應用,以改善病患的治療效果並降低治療成本。1995年,公司推出Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™脈搏氧飽和度儀,多項研究已顯示,該儀器可大幅減少假警報、並準確監測真警報。Masimo SET®據估計已在全世界主要醫院及其他醫療機構中用於超過1億名病患。2005年,Masimo推出rainbow®脈搏碳氧-氧飽和度儀技術,使以往只能侵入性測量的血液成份可以用非侵入性方式連續監測,包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)和最新的脈搏灌注變異指數(PVI®)及氧儲備指數(ORI™),此外還有SpO2、脈率和灌注指數(PI)。2014年,Masimo推出直覺式病患監測和連接平臺Root®,搭載Masimo Open Connect™ (MOC-9™)介面。Masimo同時憑藉Radius-7™穿戴式病患監測儀和MightySat™指尖脈搏氧飽和度儀等產品,而在mHealth領域居於活躍的領導地位。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊,請造訪 www.masimo.com 。有關Masimo產品的所有已發表臨床研究,請造訪 http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國1933年《證券法案》第27A條和1934年《證券交易法案》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo脈搏氧飽和度儀潛在功效的各類陳述等等。這些前瞻性陳述根據對影響我們的未來事件的當前預期,並受到風險和不確定性的限制,所有的風險和不確定性均難以預測,其中多數超出我們的掌控,並有可能導致實際結果與我們在前瞻性陳述中表述的結果大相逕庭和截然相反,其原因是各類風險因素,包括但不限於與下列因素相關的風險:我們對涉及臨床結果可重複性的假設;我們對Masimo獨特的非侵入性測量技術(包括Masimo脈搏氧飽和度儀)的信念,這些技術與陽性臨床結果及病患安全性相關;我們對Masimo非侵入性醫療突破提供相同精確度及獨特優勢的信念;以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的最新報告中「風險因素」章節討論的其他因素,這些報告可從SEC的網站 www.sec.gov 上免費取得。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述寄予不適當的依賴,這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下,我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」,無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。— 完 —

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

請前往 businesswire.com 瀏覽源版本:http://www.businesswire.com/news/home/20161114005643/zh-HK/

CONTACT: Masimo

Evan Lamb, 949-396-3376

elamb@masimo.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE HEALTH MEDICAL DEVICES BABY/MATERNITY CHILDREN COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS CONSUMER FAMILY GENERAL HEALTH PETS

SOURCE: Masimo

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/14/2016 05:58 AM/DISC: 11/14/2016 05:58 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161114005643/zh