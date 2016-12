Rimini Street在歐洲的收入成長67%，並繼續擴大歐洲業務

拉斯維加斯和倫敦--(BUSINESS WIRE)--Nov 14, 2016--(美國商業資訊)--專為SAP SE (NYSE:SAP)的 Business Suite 、 BusinessObjects 和 HANA Database 軟體,以及Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的 Siebel 、 PeopleSoft 、 JD Edwards 、 E-Business Suite 、 Oracle Database 、 Oracle Middleware 、 Hyperion 、 Oracle Retail 、 Oracle Agile PLM 和 Oracle ATG Web Commerce 軟體提供獨立企業軟體支援服務的全球領先供應商 Rimini Street, Inc. 今天宣佈,為因應市場對於該公司一流的Oracle和SAP企業軟體支援服務的需求日益成長,該公司已在歐洲擴大業務版圖並增加投資。該公司還宣佈,截至2016年9月30日的12個月期間,其在該地區的收入成長67%。此外,截至2016年9月30日,Rimini Street在該地區的簽約總客戶數較一年前成長41%。為因應日益成長的客戶需求,該公司在瑞典斯德哥爾摩新設辦事處以擴大在歐洲的影響力,同時將其目前位於英國倫敦的辦事處空間擴大一倍。截至2016年9月30日,Rimini Street的員工人數也較一年前增加51%。

市場現狀注定該地區將掀起一場「完美風暴」

這整個地區的共同之處在於資訊長均面臨盡量擴大整個IT佈局投資報酬率(ROI)的壓力。同時,根據其執行長及企業的指示,資訊長需要擴大對數位轉型計畫的投資,例如行動通訊、大數據和雲端等,以協助企業發展和轉型,從而保持競爭力。據Gartner發佈的年度《資訊長議程報告》(CIO Agenda Report)顯示,在受訪的德國資訊長中,42%預期IT預算持平。 1 在法國,24%的受訪資訊長表示,他們面臨IT支出增加的局面。 2 而且,據德勤(Deloitte)近期進行的調查發現,58%受訪的英國財務長預期英國脫歐將使其未來三年的資本支出下降。 3 減少現有IT基礎設施等資本投資支出帶來的挑戰,以及尋求方式以釋放可轉向策略性成長計畫的資金,促進了對於Rimini Street屢獲殊榮的企業軟體支援服務的需求。客戶可從供應商改用Rimini Street支援服務而直接節省50%的年度維護費用,而且可節省高達90%的維護總成本,從而釋放寶貴資金用於其他重要計畫。

阿特金斯(Atkins)企業系統總監Randy Martin表示:「過去使用Oracle時,我們總是對自己添加的任何客製化支援服務有所顧慮,因為我們總被告知『我們無法幫助您,因為您已對該應用軟體的特殊部分進行客製化。』這意味著我們不得不採用自我支援的方式,進而導致維護總成本增加,甚至超過供應商高昂的支援年費。借助Rimini Street,客製化支援服務將成為其服務和支援模式的標準項目。此外,改用Rimini Street支援服務使我們能夠將資源再投入組織中更具策略性的計畫上。」

2012年,Rimini Street在倫敦設立歐洲總部,並於近期將該辦事處的規模擴大一倍,以因應成長需求。該公司於2016年5月啟用斯德哥爾摩辦事處。Rimini Street現透過設在歐洲的業務運作為逾168家全球組織提供服務,包括當地品牌Albani Group GmbH、Atkins Global PLC、Aurivo Co-operative Society Ltd、Brand Energy and Infrastructure Services、Cape PLC和Vinci Energies Systemes d’Information。

Rimini Street歐洲董事總經理 Jill Harrison 表示:「隨著資訊長逐漸意識到將投資從維護轉向數位化以打造公司未來的重要性,我們已在整個歐洲顯著成長。我們對資訊長的調查主要集中於他們對於穩定的企業資源計畫系統的投資如何能擴大報酬率,同時釋放資金和資源用於更具策略性的計畫以真正彰顯其業務的與眾不同之處。Rimini Street提供的獨立支援服務有助於這些公司擺脫供應商命令其強制遵循的演進路徑——該路徑明顯增加其資源負擔,而且幾乎未能對其業務提供價值。」

Rimini Street是提供獨立企業軟體支援服務的全球領導者。自2005年以來,該公司以 屢獲殊榮 的創新服務方案重新定義了企業支援服務,該方案使Oracle和SAP的授權許可持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本,無需進行任何升級。各行各業逾1,600家全球性組織、財星500大企業、中型企業和公共事業部門都選擇Rimini Street作為其信賴的獨立支援提供商。欲瞭解更多詳情,請造訪 http://www.riministreet.com/ 。

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。「相信」、「可能 」、「將要 」、「估計 」、「繼續 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「期望 」以及類似的字眼表示相關陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的限制,是根據多種假設提出的。如果風險真的出現或者該公司的假設被證明是錯誤的,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果出現實質性差異。Rimini Street不承擔更新任何前瞻性陳述或資訊的義務,這些前瞻性陳述僅反映本新聞稿發佈時的情況。

Rimini Street和Rimini Street標誌是Rimini Street, Inc.的商標。所有其他公司和產品名稱均可能是其各自所有者的商標。© 2016版權所有。保留所有權利。

