文華精品『但馬家涮涮鍋』10/7正式開幕

文華精品繼2015年Thai & Thai泰國料理餐廳驚豔開幕後，今年（2016）再度於5樓斥資新台幣6千萬打造『但馬家涮涮鍋』，注重細節且要求完美的林命群董事長，首開台灣鍋物先例，延攬日籍名廚佐藤富夫為廚藝顧問，嚴選日本及台灣的當令優質食材入鍋，呈現細緻和食與鍋物的完美組合；另有台灣最佳侍酒師冠軍李庭瑋專業餐酒搭配，並聘請日本知名空間藝術大師橋本夕紀夫操刀，打造一處結合廚藝與品味的時尚食飲空間，自8月試營運至今，調整無數細節，10月7日正式開幕！

50年經驗日籍名廚坐鎮 特製高湯嚴選食材入鍋

看似簡單的日式涮涮鍋，首重食材品質與鮮度，而肉品的品質更是其中關鍵。總是不惜工本，品質第一的林命群董事長，有鑑於兵庫縣的但馬牛種正是所有日本知名和牛之母，不但親自帶隊多次前往日本取經，最後甚至與日本知名牛肉供應商『但馬屋』社長村上真之助攜手合作，請日方派遺專業職人來台指導肉品知識，更希冀未來政府開放日本和牛入台後，能掌握第一手貨源以饗饕客，故將餐廳名為『但馬家』（TAJIMAYA）。

除了肉品極度講究外，身為專業饕客的林命群董事長，還特別聘請和食廚藝資歷50年、曾於香港麗晶酒店頂級日料餐廳擔任行政主廚21年、並在香港開設日料餐廳12年，深諳華人口味的佐藤富夫（Sato Tomio）擔任廚藝顧問，將看似簡單的鍋物，賦予細膩精緻的料理深度，也讓注入頂級日料職人精神的但馬家，因此而格外與眾不同。

幾乎每天都在自家旗下餐廳用餐的林董事長認為，健康好水是讓料理健康美味的關鍵，故堅持與自家飲用水相同之標準，於餐廳及廚房均安裝日本原廠製造的還原水機，除了用來熬煮高湯，講究食安的林董連洗菜都要求用還原水清洗，讓客人來此用餐，得以享受最高規格的安心美味與健康。

日式涮涮鍋的傳統湯頭只以清水煮滾後加入昆布熬煮，以襯托食材原味；佐藤先生考量台灣人飲食習慣及口味，特別將湯頭調整為『日式豚骨昆布湯』，使用蔬菜、豬骨、雞骨，以PH9.5弱鹼性、細分子的健康還原水熬煮兩小時後，再加入頂級日本昆布、優質鰹節提升鮮味，過濾後的高湯清澈見底，入口清淡鮮甜，適合搭配各式食材。

另結合隔鄰Thai & Thai泰國料理餐廳招牌『泰式酸辣湯』，作為海鮮鍋的另一種湯底選擇，使用大骨熬煮而成的湯底，添加香茅、萊姆葉、紅蔥頭、辣椒等辛香料及小番茄，酸香夠味，涮煮各式海鮮風味更為加乘，這也成為但馬家涮涮鍋的一大亮點。

佐藤先生秉持日本料理要求當季優質食材之精神，及全食材運用的理念，套餐中的『主廚精選開胃菜』，每日運用不同食材，展現精湛和食技藝；『季節嚴選蔬菜盤』則每日嚴選日本及台灣當令蔬菜，如：北海道山藥及甜玉米、鹿兒島栗子南瓜、德島金時地瓜、京都水菜及小松菜、琦玉大蔥、大甲芋頭，梨山高麗菜等；主餐肉品則提供澳洲和牛、美國Prime級肋眼、美國極黑和牛牛小排、匈牙利蒙娜麗豬等高檔選擇。

海鮮部分，累積50年處理魚鮮功力的佐藤先生，也為但馬家帶來日本職人細膩幽微的講究，除了鮮度，還強調各類海鮮之間，口感和滋味的搭配與協調性，雖是鍋物，但卻宛如坐在高級料亭的板前，每一塊魚鮮的登場和入口，都在老師傅看似不經意但精密指揮中，讓食客感受到完美和協調。目前但馬家使用約8成日本生食級海鮮，其他另有與台灣漁船合作供應的當日現釣漁獲及澎湖直送海鮮，綜合海鮮盤會依每日魚貨狀況，供應鮑魚、海參、厚切野生大白鯧、真鯛、水章魚、野生大明蝦等。

除可品嘗各式優選食材的鮮美原味，附上的兩款沾醬『水果醋』及『芝麻醬』，亦為佐藤先生指導調製的一大亮點，水果醋選用蘋果醋加入大根泥中和甜度，酸甜清爽，適合蔬菜或海鮮沾佐；芝麻醬則特別加入台灣豆腐乳為隱味，增添鹹香口感，適合搭配肉類，且可賦予食材另一層風味。

餐後獻上專職甜點師傅結合東西方特色研發之甜點，如『杏仁湯佐吉拿棒』即混合南北杏熬煮出香醇濃郁杏仁湯，且以酥脆肉桂吉拿棒取代傳統油條，成為中西合璧的絕妙一品。詳細菜單及售價參閱附件一。

侍食師精準掌握火候 百年老店打造銅鍋

涮涮鍋最能品嘗食材原貌風味，故除了講究精選食材之外，入鍋順序與烹煮時間更是美味與否的關鍵！但馬家特別配置了專業侍食師，為客人桌邊烹煮肉品或海鮮、時蔬，依正確順序將食材下鍋，可避免食材特有風味互相干擾，並精準掌握起鍋時間，適時控溫、加湯、撈除浮沫，避免食材過度烹煮，造成營養或風味流失，降低令人在意的普林成分，讓您安心享受美味，健康無負擔，最後更會將越光米飯倒入高湯中，匯集食材精華煮成雜炊，溫暖入腹。

除了講究食材廚藝之外，『但馬家涮涮鍋』在硬體上亦堅持每一個細節，採2~4人共鍋方式，高檔涮涮鍋必備的鍋具是特別尋訪日本東京120年老店的70歲職人，耗時3個月才打造出40個銅鍋，每一個槌目皆為老師傅手工捶打而成，造型優美、做工精緻；沾醬碟、筷架及碗碟餐具，則是請鶯歌知名陶藝家陳元杉老師燒製，溫潤樸實的質感，正與溫暖鍋物相呼應。

『但馬家涮涮鍋』除首創日籍名廚廚藝指導、及專屬甜點師傅外，更延攬連續兩年榮獲『台灣最佳法國酒侍酒師』冠軍的李庭瑋（Kenny）為侍酒師，為客人提供紅、白酒、清酒等佐餐建議（wine pairing）。

日本名家出手 東洋摺紙概念演繹食飲空間

座落於文華精品5樓的『但馬家涮涮鍋』，特別聘請有『光影遊戲大師』之譽、擅於融合傳統與現代元素的日本知名設計師-橋本夕紀夫操刀，以『摺紙』為設計概念，於入口牆面、中央廊道、天花板及壁面展現摺紙立體線條與交錯光影，呈現簡約、精緻設計感。中央廊道兩側透明壓克力光牆，延續摺紙概念，營造出猶如伸展台般的炫目奢華空間；客席間隔屏設計則以日本折紙中的三浦折疊概念呈現。

摺紙為日本傳統藝術，涮涮鍋亦源自日本，兩者皆看似平凡，然而『但馬家』從水、高湯、食材、食器、服務、廚藝等各種元素皆追求最高品質，就如同將一張白紙賦予不同摺法技巧，呈現令人驚艷的造型。橋本夕紀夫找出摺紙與涮涮鍋的共同語彙，利用空間設計演繹『但馬家涮涮鍋』的不凡深度。

餐廳設有64席，除了半開放式客席之外，另有4個私密包廂，搭配古木紋大理石桌面，彷彿牛肉油花般的紋路，誘人開啟食慾。

但馬家品牌除涮涮鍋外，另有試營運中的鐵板燒，以及預計11月營運的和食餐廳，佐藤先生負責統籌指導3間餐廳的日料廚藝，日後3間日式餐廳的資源將採互助共享模式運營，客人無論在哪個餐廳用餐，皆可視預算擬定融合3間餐廳特色的客製化菜單，提供客人極富彈性的配餐選擇。