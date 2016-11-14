英脫歐、川普當選 全球經濟保護主義壁壘將再起？

美國總統大選結束，川普當選成為金融市場的「黑天鵝」，全球股匯市出現大地震，台股也連日破千億元大量，加權指數跌落9000點大關，匯市比股市更激烈，新興市場亞幣幾乎全倒，新台幣10日重貶1.3角後，11日更重貶2.2角，終場收31.801元兌1美元，創下8月29日以來新低紀錄，外資也出現明顯撤出與賣超動作。英脫歐公投通過後全球股市基本上不跌反漲，這一次呢？

雖然一般市場分析師多認為，非經濟的政治因素對金融市場衝擊屬短線，只要不確定變數能解除，大部份終究會回歸基本面，自由市場還是會由「那隻看不見的手」所操縱，國安基金最後也決定不進場護盤台股，同樣是認為排除短期因素，全球經濟明年依舊在緩速復甦之中，應足以支撐股市穩定，但真的是如此？股匯市真的安全了嗎？

許多人看不懂美大選後的股匯市變化，其實並不難懂，重點難的是在釐清真相與不確定因素，當看不清未來，一切混沌未明前，諸多猜測往往就會造成市場的混亂與激烈的震盪。綜觀投資人現在憂慮的不外乎二件事，一是美國何時升息？明年升息的速度會有多快？這包括美國聯準會主席葉倫是否在2018年初任期前提早辭職打包走人，這決定短期熱錢的動向。

另一件事是英國脫歐與川普當選美國總統，二大黑天鵝的背後，是否代表全球經濟保護主義再起與反全球化的風潮？自由貿易與匯率一旦出現壁壘戰，勢必對於全球經濟復甦或區域經濟造成衝擊，這就會變成較長期干擾股匯市的因素。

美國升息問題，目前市場也陷入二派辯論，一是認為經濟不確定變數增添會讓美延後升息，一是新總統川普意向可能讓美明年加速升息，目前似乎二派莫衷一是，而川普最快明年一月才就任與決定新內閣，短期間問題還無解；第二是貿易保護問題，英國雖通過公投，但能否正式脫歐與之後效應，明年問題才會浮現；而川普選前主張「強大美國」，透過關稅、稅率與勞工政策，希望讓製造回流、企業多雇美國勞工增加就業，但美國多屬國際大型企業，是否在市場與成本大增考量下還願意配合，生產供應環境條件不足、同時增加關稅對於美國民生物價的衝擊也不能無視等，共和黨是否背書，選後川普能否兌現承諾…說實話，現在就談美將啟動貿易保護還言之過早。

全球股匯市下個判斷重要參考是12月4日義大利修憲公投，重點是看現任總理倫齊是否下台，讓反歐盟的民粹政黨「五星運動」執政機率大增，歐盟成員國若一個個鬆動，恐出現脫歐連鎖效應，尤其英公投後英鎊急跌但股市上漲，鼓舞一些脫歐力量，加上2017年還有荷蘭、法國和德國大選接力，美、歐、中三大自由貿易組織勢力消長，明年將扮關鍵，好戲可期，國際熱錢暫時退場避險，一旦情況明確還是會伺機而動，就看流向哪裡了。