14日看完最大滿月 接著看流星雨

台北市立天文科學教育館表示，今（14）日的滿月是自1948年到2034年這85年間，地球與月球最接近的一次「超級滿月」，月亮又大又亮；3天後的17日還有獅子座流星雨來報到。



天文館表示，這次滿月是85年間、1073次滿月裡，月球與地球中心距離最近的一次，也是台灣地區可以看到最大的滿月，比今年4月的最小滿月大了14%以上，下次要再看到這麼大的滿月，得等到2034年11月25日。



天文館說，從14日傍晚月升到15日清晨月落，只要天氣晴朗，都可以觀賞到這個壯觀而巨大的滿月。天文館也將在傍晚7時至9時，於國父紀念館前廣場，以「路邊賞月」的形式，架設望遠鏡讓民眾觀賞月球，並解說月球知識，若遇陰雨則取消。



另外，天文館說，超級滿月的3天後，11月17日又將有獅子座流星雨來報到。獅子座流星雨在1833、1866、1933與1966年都曾大爆發，出現數萬到數十萬顆流星，被稱為「超級流星暴」，在2000與2001年也都引起國內觀星熱潮。



不過，由於獅子座流星雨的數量高峰有33年的週期性，所以今年不會再出現流星暴的壯觀景象，平均每小時僅約15顆左右，再加上月光的干擾，能看見的數量可能更少。不過有興趣的民眾，仍可在17日午夜11時後至天亮前這段時間碰碰運氣。