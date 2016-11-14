柯：窮人住較遠 推捷運2500元月票 民眾：太貴

台北市長柯文哲昨（13）日表示，窮人才住郊外，預計明（106）年1月1日試辦3個月台北捷運月票吃到飽，新台幣2500元可以在30天內無限制搭捷運，希望鼓勵住較遠的民眾棄機車改搭捷運。但政策一出民眾和學者紛紛喊票價太貴無誘因。而事隔一日柯市長今（14）日坦承，這個政策他講太快了。目前1個月約1100多人搭捷運超過2500元。

昨日柯市長表示，窮人才住到郊外，懲罰這些人比較貴的交通費是沒道理的，捷運月票鼓勵新北進台北通勤的民眾不要騎機車，坐捷運就好，特別是住在新莊、淡水等比較外圍要進來市區的民眾，比較窮的人花時間在交通就算了，不要讓他們再花很多交通費。所以明年1月要推出捷運吃到飽，月票2500元在30天內無限制搭乘。捷運月票第一階段先試辦3個月，看情況再看如何跟公車聯結，將公車也納入月票吃到飽。

媒體詢問，月票2500元是否太貴？柯文哲說，革命分階段，先跑跑看，看效果怎麼樣。柯文哲也保證，在他任內捷運票價不會調漲，為了發展公眾運輸還有一個「挪用理論」，未來要挪用停車收入，去支援公共運輸發展。

柯文哲今下午率市府官員前往市議會備詢，民進黨市議員何志偉質詢時說，柯文哲希望月票可以吸引機車族改搭捷運，但都沒做成本分析，2500元的捷運月票，要從新北投站搭到市政府站搭超過120次才划算；機車若加2500元的汽油，可以騎超過4200公里，這個月票應該要更便宜。柯表示，一開始是觀念的宣導，再視實施狀況慢慢調整。因為現在平均一個人有好幾張悠遊卡，無法精確估計1個月有多少人搭捷運超過2500元。

民眾反應，扣掉每個月休8日，除非假日常外出或者上班需要出外勤，否則每天的交通費要超過114元才划算。另外，許多民眾也表示上班除了搭捷運外，還需要轉搭公車或騎機車，光捷運月票就要2500元，再加上公車費用或機車油錢根本沒有比較便宜。

交通學者認為，該政策用意良好，北捷的定價應該是基於成本考量，但民眾不買單也沒用，應思考更有價格競爭力的機制，而不是只針對捷運，需涵蓋各種套裝優惠，例如搭乘公車、租借Youbike等，才能滿足民眾希望「門到門（指起點到目的地）」的服務。