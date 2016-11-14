臺史博「為明日收藏」318公民運動文物

2014年318公民運動落幕後，中研院史語所、社會所、台史所、資訊科學研究所歷經兩年整理，已於日前將7200餘件之實體物件，連同徵集及數位化的電子檔案，轉移至國立臺灣歷史博物館。

在尊重相關團體及個人之前提之下，中研院與臺史博為未來世代保存文物，並考慮學術研究與各方面的運用議題，已由中研院團隊清點、整理、建置318公民運動文物典藏庫並徵集大量數位媒材資料，雙方並同意秉持公益之原則，2016年9月起由國立臺灣歷史博物館接手進行保存、典藏與深化研究等後續工作。

過去兩年間，中研院已陸續清點、記錄工作，並完成「318公民運動文物紀錄典藏庫簡述」（http://public.318.io/about）及「318公民運動」（http://expo.318.io/）兩個公開於大眾的網路平台，臺史博期待藉由收集公民運動所產生的大量史料，將能對未來的歷史或社會研究產生新的研究歷程，同時，臺史博也籲請大眾持續指認相關作品，不管是便利貼、抗議標語紙板、抗議布條或文宣，都屬於個人創作，若沒有指認將導致後續利用的困難。

臺灣歷史博物館做為保存臺灣歷史文化遺產的機構，近年收藏各種當代的選舉文宣、公報等物件，以做為臺灣民主社會的註腳，又如今年(2016)初，因應臺南中國城拆除，為保存寶島歌王-文夏之音樂城之廣告看板，展開之搶救文物行動，透過收集物件及環景拍攝為中國城落幕畫下句點。

本次藉中研院轉移318公民運動相關物件之機，以「為明日收藏：318公民運動與當代典藏」為題旨，邀請參與318公民運動物件保存工作的中研院團隊、轉播組、創作者及臺史博工作團隊，闡釋不同行動的價值，並透過當代典藏物件的典藏及研究，討論博物館與社會的新互動關係的可能性。