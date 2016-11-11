北京同仁堂举办香港首个大型中风活动，1,680人“最大型八段锦学习班”刷新健力士世界纪录™

香港--(BUSINESS WIRE)--十一月 11, 2016--(美国商业资讯)--北京同仁堂一直以来对防治中风非常关注，与世界各地优质学府合作投入大量资源进行有关方面的研究。为响应 10月29日“世界中风日”， 北京同仁堂 特意于10月30日举行 “同仁关爱防中风”之“千人八段锦、体验健步行” 活动，并带领1,680名市民携手成功刷新 “最大型八段锦学习班” 健力士世界纪录™，相比旧纪录833人，人数足足超出1倍。 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理暨北京同仁堂国药有限公司执行董事兼总经理丁永玲女士 亲临活动，支持全民关注及推广防中风讯息。

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北京同仁堂集合1680人共创“最大型八段锦学习班”健力士世界纪录。(照片：美国商业资讯)

1,680人进行八段锦健康操，携手刷新健力士世界纪录™， 提高港人对防治中风的关注

在此次活动上，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理暨北京同仁堂国药有限公司执行董事兼总经理丁永玲女士带领1,680名市民成功刷新“最大型八段锦学习班”健力士世界纪录™。丁永玲女士表示：“北京同仁堂于1669年创立，至今已有347年历史，始终坚持‘同修仁德、济世养生’，在海内外致力于弘扬中医药文化。今年北京同仁堂发起了香港首个关注中风的大型宣传活动 – ‘同心同行三百年，关爱健体防中风’。关注中风宣传月活动于9月30日至10月30日举行，在此期间，我们安排了香港首部中医药防治中风为主题的流动车、中医小区义诊、中西医学专家讲座、店内产品推广以及今天举办的千人集体八段锦防中风健康操、体验健步行系列宣传活动。此外，我们亦与‘香港脑科基金会’及香港大学中医药学院共同举办了多场由中西医专家针对香港公众的防治中风健康讲座，反响亦非常热烈。”丁永玲认为此次活动证明香港人对防治中风十分关心，因此，在未来北京同仁堂将会投放更多资源加强中医药防治中风有关的研究工作，并继续于各大社区推广防治中风的讯息。

北京同仁堂于近年进一步加强有关硏究，并与香港大学中医药学院合作，共同研究预防和治疗中风的中药，取得了显著成果。针对北京同仁堂安宫牛黄丸的临床研究显示，该药在改善缺血性卒中急性期神经功能缺损、促进清醒、降低死亡率、改善患者预后等方面十分有效，若配合针灸、推拿、功能锻炼及食疗更可事半功倍。

除八段锦防中风健康操外，大会更举行了慈善步行筹款，所有参加者都会于脚部负上重磅沙包，令参加者能体验中风患者行动不便的感受。

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