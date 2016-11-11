北京同仁堂舉辦香港首個大型中風活動創建1,680人「最大型八段錦學習班」健力士世界紀錄™

香港--(BUSINESS WIRE)--Nov 11, 2016--(美國商業資訊)--北京同仁堂對防治中風一直以來非常關注，與世界各地優質學府合作投入大量資源作有關方面的研究。響應 10月29日為「世界中風日」， 北京同仁堂 特意於10月30日舉行 「同仁關愛防中風」之「千人八段锦、體驗健步行」 活動，並帶領1,680名市民攜手成功刷新 「最大型八段錦學習班」 健力士世界紀錄™，比舊紀錄833人，人數足足超出1倍有多。 中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理暨北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼總經理丁永玲女士 親臨活動，支持全民關注及推廣防中風訊息。

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北京同仁堂集合1680人共創「最大型八段錦學習班」健力士世界紀綠。(照片：美國商業資訊)

1,680人進行八段錦健康操攜手刷新健力士世界紀錄™ 提高港人對防治中風的關注

在是次活動上，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理暨北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼總經理丁永玲女士帶領1,680名市民成功刷新「最大型八段錦學習班」健力士世界紀錄™。丁永玲女士表示：「北京同仁堂於1669年創立，至今已有347年歷史，始終堅持「同修仁德、濟世養生」，在海內外致力弘揚中醫藥文化。今年北京同仁堂發起了香港中風的首個關注中風的大型宣傳活動 - 「同心同行三百年，關愛健體防中風」。關注中風宣傳月活動由9月30日至10月30日，在此期間，我們安排了香港首部中醫藥防治中風為主題的流動車、中醫社區義診、中西醫學專家講座、店內產品推廣以及今天舉辦的千人集體八段錦防中風健康操、體驗健步行系列宣傳活動。此外，我們亦與「香港腦科基金會」及香港大學中醫藥學院共同舉辦了多場由中西醫專家針對香港公眾的防治中風健康講座，反應亦非常熱烈。」丁永玲認為是次活動證明香港人對防治中風十分關心，因此，在未來北京同仁堂將會投放更多資源加強中醫藥防治中風有關的研究工作，並繼續於各大社群推廣防治中風的訊息。

北京同仁堂於近年進一步加強有關硏究，並與香港大學中醫藥學院合作，共同研究針對預防和治療中風的中藥，取得顯著成果。針對北京同仁堂安宮牛黃丸的臨床研究就顯示，該藥能改善缺血性卒中急性期神經功能缺損、促進清醒、降低死亡率、改善患者預後等方面十分有效，若配合針灸、推拿、功能鍛煉及食療更可事半功倍。

除八段錦防中風健康操外，大會更舉行了慈善步行籌款，所有參加者都會於腳部負上重磅沙包，令參加者能體驗中風患者行動不便的感受。

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