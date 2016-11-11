BOARD International宣布在美国马萨诸塞州波士顿和瑞士基亚索设立双总部

马萨诸塞州波士顿和瑞士基亚索--(BUSINESS WIRE)--十一月 11, 2016--(美国商业资讯)--全球领先的企业决策软件供应商BOARD International今天宣布在美国马萨诸塞州波士顿和瑞士基亚索设立双总部，以强调对美国商业情报(BI)、分析和绩效管理软件市场的战略侧重。

Smart News Releases（智能新闻稿）是一个多媒体平台。在此处查看完整新闻稿： http://www.businesswire.com/news/home/20161111005204/zh-CN/

BOARD International Announces Co-located Headquarters in Boston, MA and Chiasso, Switzerland

BOARD首席执行官Giovanni Grossi在波士顿办公室启用仪式上表示：“2016年BOARD在欧洲和美国均实现了显著增长，按照公司的战略计划，到2019年美国业务收入占公司总收入的比重至少要达到50%。”他说：“波士顿总部凸显出公司对美国业务增长的战略承诺，将提供充足的空间、人力资源和资金来适应公司的快速增长和扩大后的企业客户群。”

过去一年，BOARD已经签署协议并在多家领先的北美公司部署了BI和企业绩效管理软件平台，如大众汽车(Volkswagen)、Eversource、超微半导体公司(Advanced Micro Devices)、芝士蛋糕工厂(Cheesecake Factory)、Harry & David、BioMarin Pharmaceuticals和Zales Jewelers。BOARD International还在美国德克萨斯州奥斯汀和全球另外14个国家设有办事处。

BOARD美洲区总经理Scott Jennings表示：“美国有如此多数十亿美元规模的企业使用BOARD产品，这也是我们将总部设在波士顿的另一原因。未来十年乃至更远的将来，我们将凭借持续快速增长的能力全面支持现有的广泛客户，尤其是在美国市场。”

公司业务迅速增长，本年末的营收运转率有望超过100%，这主要是因为统一的企业软件平台给客户带来的价值增长愈发获得认可。无论是云端平台还是内部部署软件，企业软件平台都能在计划、预测和商业情报分析领域支持各个层面的公司决策。

关于BOARD International

BOARD 是各种规模的组织首选的决策平台。BOARD International成立于1994年，让全球3,500多家公司能够在单一综合、免编程平台上快速部署商业情报、企业绩效管理和分析应用程序。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿:http://www.businesswire.com/news/home/20161111005204/zh-CN/

CONTACT: BOARD International

Giulia Biondi

市场部经理

gbiondi@board.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CANADA MASSACHUSETTS SWITZERLAND

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE

SOURCE: BOARD International

Copyright Business Wire 2016.

PUB: 11/11/2016 05:33 AM/DISC: 11/11/2016 05:32 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20161111005204/zh