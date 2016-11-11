BOARD International宣布在美國麻塞諸塞州波士頓和瑞士嘉索設立雙總部

麻塞諸塞州波士頓和瑞士嘉索--(BUSINESS WIRE)--Nov 11, 2016--(美國商業資訊)--全球領先的企業決策軟體供應商BOARD International今天宣布在美國麻塞諸塞州波士頓和瑞士嘉索設立雙總部，以強調對美國商業情報(BI)、分析和績效管理軟體市場的策略聚焦。

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BOARD International Announces Co-located Headquarters in Boston, MA and Chiasso, Switzerland

BOARD執行長Giovanni Grossi在波士頓辦公室啟用儀式上表示：「2016年BOARD在歐洲和美國均實現了顯著成長，按照公司的策略計畫，到2019年美國業務收入占公司總收入的比重至少要達到50%。」他說：「波士頓總部凸顯出公司對美國業務成長的策略承諾，將提供充足的空間、人力資源和資金來適應公司的快速成長和擴大後的企業客戶群。」

過去一年，BOARD已經簽署協議並在多家領先的北美公司部署了BI和企業績效管理軟體平臺，如福斯汽車(Volkswagen)、Eversource、超微半導體公司(Advanced Micro Devices)、芝士蛋糕工廠(Cheesecake Factory)、Harry & David、BioMarin Pharmaceuticals和Zales Jewelers。BOARD International還在美國德州奧斯汀和全球另外14個國家設有辦事處。

BOARD美洲區總經理Scott Jennings表示：「美國有如此多數十億美元規模的企業使用BOARD產品，這也是我們將總部設在波士頓的另一原因。未來十年乃至更遠的將來，我們將憑藉持續快速成長的能力全面支援現有的廣泛客戶，尤其是在美國市場。」

公司業務迅速成長，今年底的營收運轉率可望超過100%，這主要是因為統一的企業軟體平臺為客戶帶來的價值成長愈發獲得認可。無論是雲端平臺還是內部部署軟體，企業軟體平臺都能在計畫、預測和商業情報分析領域支援各個層面的公司決策。

關於BOARD International

BOARD 是各種規模的組織首選的決策平臺。BOARD International成立於1994年，讓全球3,500多家公司能夠在單一綜合、免程式設計平臺上快速部署商業情報、企業績效管理和分析應用程式。

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