资生堂在奥兰多召开的第29届IFSCC大会上获得最佳壁报论文奖

东京--(BUSINESS WIRE)--十一月 11, 2016--(美国商业资讯) -- 株式会社资生堂(Shiseido Company, Limited)在2016年IFSCC *1 大会上获得最佳壁报论文奖，此次大会于2016年10月30日至11月2日在美国奥兰多召开。IFSCC被公认为世界上最具权威的会议，研究人员在会上分享他们在化妆品科学领域的最新成果。在合计约420篇优秀论文（约70篇讲坛呈报论文和约350篇壁报论文）中，下列题为“发现皮肤衰老新机制：‘真皮层空泡’ *2 ”的研究论文被评为最佳壁报论文。

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Award winner, Tomonobu Ezure at IFSCC Congress (center) (Photo: Business Wire)

世界上获奖次数最多的化妆品公司*3 IFSCC旨在展示与化妆品和皮肤有关的世界最尖端技术，并按新颖性、独立性、科学证据等标准对这些技术进行严格评估。IFSCC大会每两年召开一次，两次大会间期召开一次IFSCC会议。本次是资生堂从第24届至第29届IFSCC大会连续第6次获得IFSCC奖，加上IFSCC会议上的获奖，公司合计已获奖24次（包括4项荣誉提名奖），是世界上获奖次数最多的化妆品公司。获奖人江連智暢在第28届和第29届大会上连续两次获奖，是世界上首位连续获得两次IFSCC奖的IFSCC參加者者。资生堂以往获奖的技术包括“防污口红”、“可用肥皂清洗的防水防晒霜”等等，这些技术最终开发成现在被全球消费者使用的化妆品。

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